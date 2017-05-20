澳零售商出新招吸引中国游客

【澳大利亚《悉尼先驱晨报》网站5月15日报道】题：墨尔本零售商讨好中国购物者(记者梅利莎·辛格）
主流零售商开始仿效柯林斯街的巴黎区（墨尔本柯林斯街以设计师店铺、五星级酒店、私人会所和奢华珠宝店闻名，巴黎区更是髙端中的高端），通过新办法吸引中国消费者。
奢侈品牌早就开始服务于这个城市最重要的入境购物群体，普通零售商却适应得很慢。但这种情况已经开始改变。
增长最快的澳大利亚品牌之一维多利亚和伍兹最近在其百货店中雇用了一名讲汉语的销售助理，其中国人或华裔澳大利亚人VIP顾客的名单每天都在加长。
柯林斯街的路易莎精品鞋店也是如此，那里的顾客有75%都是中国人。
经理朱莉·蒙特福特说，该店有说汉语的员工，还提供中国顾客喜欢使用的支付系统，比如银联。
她说，中国人对品牌的迷恋及喜欢送礼物的习惯推动着他们的经营模式。
蒙特福特说：“如果一位顾客喜欢某种风格，他们都会跟着來。基于我的观察，他们会给家人买很多东西。他们会在机场退税，他们都盯着大牌。”
路易莎精品鞋店的顾客知道.其商品包含小号35、36和37码是在中国女性当中最畅销的尺码，并且适应北半球的季节。
最近，这家店在澳大利亚的中文报纸上加强了广告宣传，并在微信和微博等中国社交媒体上开设了账户。
墨尔本市和零售商联合机构利用类似的办法宣传周三的促销活动Shopthecity,并且招募亚裔澳大利亚网络红人特雷莎·吴(音)帮助宣传。
这是Shopthecity活动首次主动吸引中国顾客。
墨尔本旅游机构“目的地墨尔本”的劳拉·卡瓦略说，对中国购物者来说,墨尔本是很有吸引力的旅游目的地，尤其因为这里的奢侈品更保真,而且价格往往比中国便宜。
卡瓦略说，主流零售商刚刚开始更好地适应中国人的购物习惯。
她说:“中国人这十年才开始流行出国旅游。随着中产阶级的增长,更多人会有护照。当中国人变得更富裕、教育程度也更高，他们会想出去旅行。”
但是，并非所有零售商都在调整服务以适应中国顾客。UGG的一名经理森尼·德瓦内森说,他们公司忍住没有雇用讲汉语的员工。
德瓦内森说，中国旅游团领队的反馈显示，客人“希望由澳大利亚员工销售澳大利亚商品”“这有助于证明商品的纯正”。
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