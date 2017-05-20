中国楼市调控走向深化 涨势放缓分化加剧

中国4月房价数据显示，整体而言，房价延续一季度末调控收紧以来的涨势放缓趋势；随着因城施策发挥作用，一二线和三四线城市房价走势分化加剧，强力调控抑制了一二线涨势，而三四线城市则在宽松政策环境下持续上涨。
据路透社北京5月18日报道，在前期已有40余个城市收紧调控的基础上，4、5月各地的楼市调控仍在继续，补丁政策层出不穷。同时，随着部分城市落实增加土地供应计划，供给面获得一定改善。
交通银行金融研究中心高级研究员夏丹说：“较之前不同的是，本期房价环比数据显示出一二线城市‘低头’、三线城市继续向上的态势，这是差异化调控和精准化打击的结果。”
她预计，政策“高峰”并未完结，调控正走向深化，近几个月市场成交将承受较大压力，房价增速有望延续4月出现的分化走势。
中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”，在此背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军。3月以来，部分热点城市实施限购、限贷、限价、限售等全方位调控措施，房地产交易迅速降温。
其中，在本轮调控最为严厉的北京市，调控效果在4月已开始显现。不过仲量联行中国区研究部总监周志锋指出，一线城市所谓的新房房价不涨、甚至小幅下跌，是政策在控制销售的结果，而不是开发商真正去降价。考虑到新房供应量少，以及土地成本、出让量的情况，一线城市新房价格上涨压力并没有消除。
他预计今年政策并不会放开，一线城市房价数据会延续目前走势，但如果哪天放开，他担心一线城市新房房价会再次快速上涨。而对于二手房，他认为年初市场需求太强，挂牌价格有点虚高，透支了未来，现在越来越理性，二手房上涨动力缓和。
随着因城施策继续推进，一二线和三四线城市房价走势在4月进一步分化。夏丹援引中国房地产指数系统监测数据称，三四线城市销售表现相对较好。在差异化调控的背景下，库存状况正向好改善。
对于未来走势，周志锋说：“分化不会进一步扩大，三四线城市房价涨势慢慢会下来。”
他分析称，一二线城市采取了限制措施，而一些三四线城市房价低且又不限购，投资进入后带动本地需求，但这种需求深度不够，很快会消化完，同时供应量还比较大，预计这些三四线城市的房价会涨一些，但很快涨幅会下来，不会疯狂。
周志锋还指出，开发商普遍对三四线城市土地兴趣偏低。投资主要集中在地理位置重要的三四线城市，如上海或北京周边的昆山、嘉兴、廊坊等，“开发商跟五六年前不一样，那时注重规模，现在更注重质量，对未来前景没那么看好，融资成本也增加很快，特别是民企，需要考虑为潜在冬天做准备”。
值得注意的是，本轮房地产政策调控的一个亮点——合理安排住宅用地供应，从4月数据看取得一定进展。
夏丹称，推地力度加大体现了住建部、国土部对地方政府供地的新要求，土地成交活跃反映了房企对土地补库存“饥渴”的客观需求，特别是大型房企对土地储备的重视程度有增无减；而土地成交价相对购置面积的大幅增长表明地价仍在快速提升。
不过她同时指出，新开工、销售和资金方面的压力依然存在。新开工方面并没有出现明显改善的信号，1-4月增速较上期还有所回落；销售增速仍在继续下行之中；资金面的收紧也正在进行，下半年开发投资压力犹存。
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