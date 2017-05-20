韩国政坛“萨德”纷争再起 将其撤走可能性不大

韩国青瓦台相关人士18日表示，在韩美即将举行首脑会谈之际，对“萨德”问题表态将成为会谈的不利因素。另一青瓦台高层表示，韩方目前还不宜就“萨德”置评，现在需要努力让有关国家理解韩方立场。
据韩联社5月18日报道，该青瓦台高层表示，尚未到谈论重新部署“萨德”的地步，韩方目前不便置评。文在寅曾在大选时期承诺重新讨论“萨德”部署问题，对此该人士表示，文在寅的意思是有必要走重新审视及公开讨论的程序，而让对方理解新情况则需要一个过程，目前韩国正处于尽全力让对方国家理解韩方立场的阶段。
分析认为，青瓦台有关人士的上述发言或暗示新政府有关审视“萨德”并付诸讨论的过程不会在韩美首脑会谈举行之前结束。因此，韩美两国可能在定于6月底举行的首脑会谈上仅就该问题重申基本立场。
另据韩国《中央日报》5月18日报道，文在寅政府上台仅一周，韩国政界便围绕末段高空区域防御系统（“萨德”）出现了纷争。
报道称，被选为韩国执政党共同民主党院内指挥中心的院内代表禹元植在17日电台采访中就“萨德”一事表示，“若存在未按照法律程序执行的地方，我们必须考虑（将‘萨德’）归还给美国的问题”。在总统选举期间的4月26日，驻韩美军已将“萨德”核心设备运至庆尚北道星州地区。但执政党院内代表透露出可让“萨德”部署一事回到原点的意思。
上一任韩国共同民主党院内代表禹相虎曾表明立场称“即便政权更迭，也不意味着可以一夜之间就能把一切作废”，与禹元植的发言形成鲜明对比。
报道称，执政党代表禹元植的发言遭到了支持部署“萨德”系统的保守阵营的反驳。韩国正党批判称，“（禹代表的发言）是不顾国民的安危、无视韩美关系的发言，将会导致国内舆论出现分歧和隔阂”。
报道称，在韩国政界就萨德问题开始“战云密布”之际，青瓦台首先强调了原则。与院内代表禹元植强硬的态度不同。韩国外交安保工作组团长郑义溶前一天在青瓦台会见了美国白宫国家安全委员会（NSC）亚洲事务资深主管马特·波廷格，并讨论了该问题。 郑义溶表示曾向马特·波廷格表明了立场，称“必要的话，韩国必须和邻国进行协商，而且还会申请国会的同意”。但郑义溶团长还强调称“但是在（重新考虑萨德部署一事）过程中，将立足于韩美同盟的基本精神”。
报道称，文在寅在竞选总统时曾强调称“下届政府必须获得国会的批准和同意”这一原则的同时，就部署“萨德”是否有必要一事一直保持着战略模糊性。
分析认为，文在寅虽然会寻找由国民共同探讨“萨德”问题的方法，但实际上很可能会立足于“韩美同盟的基本精神”。禹元植院内代表所说的撤回“萨德”的可能性不大。
一名要求匿名的韩国执政党相关人士透露称，“包括新任总理人选李洛渊在内，众多政界人士都即将参加国会的人事听证会，韩国国内的政治环境也有可能受萨德影响出现变数”，“有人担忧‘朝小野大’的国会格局中，若萨德分歧进一步加深，新政府内阁的出台将会推迟，因此青瓦台和执政党将想办法避免朝野之间出现对立局面”。
报道称，韩美拟6月底在华盛顿举行首脑会谈，关系有所缓和，无论如何，两国都会尽量避免“萨德”问题让美韩出现裂痕。
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