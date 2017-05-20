以色列军组建新网络司令部：负责情报收集和网络战

英国《简氏防务周刊》网站5月17日发表题为《以色列国防军正成立新的网络司令部》的报道称，以色列国防军的一名高级网络官员5月14日称，以色列国防军正在筹建一个新的网络司令部，该司令部将与现有的指挥、控制、通信、计算机和情报部进行整合，并负责所有防御性网络作战和情报收集的工作。
以色列国防军参谋长加迪·埃曾科特中将曾在2015年宣布计划把所有网络作战能力划归一个司令部统一管理。但与该计划不同的是，军事情报局的信号情报部门即8200部队将不会被整合到新的指挥部中。
以色列国防军总参谋部将负责在8200部队和新的网络司令部之间进行协调。这位官员说：“因此，你就有了两位战事领导人：一位是防御战的领导人，另一位是情报收集活动的领导人。”
这位消息人士提到，这种模式与美国现有的格局很像：美国国家安全局负责收集情报，美国网络司令部则处理防御事务。
网络司令部将由指挥、控制、通信、计算机和情报部现在的负责人纳达夫·帕詹少将领导，下辖技术部、联合网络防御部和数字作战中心。技术部负责设计数字域并使其生效；联合网络防御部门将进行计划、指挥控制和防御作战；数字作战中心又称“防火墙”，将负责整合情报描述并就实时行动作出决定。
数字作战中心将包括一个情报中心，这个情报中心将提供不间断的情报评估，并会有来自网络作战部队、联合网络防御部及其他部门的代表参加工作。
这位消息人士说：“这将使我们获得在以色列国防军数字领土内的行动自由。所有军种和指挥部都将接入。司令部会在9月之前开始运转。”
网络司令部的构建工作将由洛特姆计算机服务局牵头进行，它将包括加密与信息安全中心（其希伯来语缩写为Matzov）。防御情报的收集工作将由司令部中的一个专门小组进行。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost