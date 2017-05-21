美派遣双航母逼近朝鲜搞演习

【韩联社首尔5月19 日电】在朝鲜半岛局势因朝鲜挑衅而持续紧张之际，美国海军周五证实，目前有两艘美国航母在西北太平洋地区活动。
据太平洋舰队说“罗纳德• 里根”号航母及第五舰载飞行联队本周早些时候开始春季巡航行动。这艘以日本横须贺为母港的航母在历时数月的定期维护后恢复执行任务。
以“卡尔•文森”号航母为首的另一个美国海军战斗群自上月底以来也在朝鲜半岛附近海域活动。该航母隶属总部设在圣迭戈的第三舰队。据报道，在朝鲜上周 末试射弹道导弹后，这艘航母的地区任务被延长至6月底。
美国在同一海外战区同时部署两艘航母是很不寻常的。太平洋舰队在一份声明中说:“‘卡尔• 文森’号和‘罗纳德•里根’号在西太平洋活动，但它们离得不近。”政府的一名消息人士当天说，这两艘航母也许会在下月初与韩国海军在东海（即日本海）举行联合军演。该人士说，美韩正在商讨具体的日程，“‘罗纳德•里根’号很可能在本月底左右进入东海。”
韩国军方官员说，朝鲜显然已经准备好再次开展核试验。他们还担心朝鲜近期将试射一枚远程火箭。
【共同社华盛顿5月19日电】美国媒体18日援引多名美国国防部官员的话报道， 部署在横须贺基地的核动力航母“罗纳德•里根”号正在驶向朝鲜半岛近海。在朝鲜半岛局势持续紧张的情况下,“里根”号计划与先行一步的“卡尔•文森”号航母汇合并实施联合演习。
若美军开展两艘航母参加的演习，势必会招致朝鲜的抗议，美朝间的紧张局贽可能再度加剧。特朗普政府派遣第二艘航母意在展示军事实力，同时加大外交方面的压力。此举目的是遏制朝鲜核试验和发射导弹等挑衅行为。
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