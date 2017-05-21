达成行为准则框架，中国东盟南海磋商迈出大步

【美联社北京5月19日电】中国官员表示，中国和东盟十国已经审议通过一个具有法律约束力的行为准则框架，旨在防止相关各方在具有战略意义的南海发生冲突。
媒体周五援引中国外交部副部长刘振民的话说，该框架为下一阶段的磋商奠定了坚实的基础。
刘振民周四出席在中国南部城市贵阳召开的会议后对媒体表示，各方承诺继续建设性地推进磋商，争取早日达成行为准则。
菲律宾对框架草案最终得以完成表示欢迎。菲律宾外交部的一份声明说，该草案包括各方达成共识的相关要素，将于今年8月呈交中国和东盟各国外长审阅。
新加坡外交部常秘池伟强说，各方希望该框架获得外长们必要的“政治支持”。各方没有透露框架的相关细节。
【日本《读卖新闻》5月19日报道】题：南海行为准则是否具有法律约束力尚不明朗。
中国与东盟18日就预防南海纷争的行为准则框架草案达成协议,但准则是否具有法律约束力尚不明朗。
中国外交部副部长刘振民在记者会上强调成果时称，“当天的协议反映出中国与东盟维护南海和平与稳定的愿望。”会议共同主席、新加坡外交部常秘池伟强也回应称，“今后将继续维持磋商的势头”。双方微笑着握手，上演了合作的一幕。
围绕行为准则，是否具有东盟方面要求的法律约束力是焦点。据外交人士称,会议上各国讨论设立监视各国行为的组织。然而，中国对可能成为南海军事基地化枷锁的强力规制持否定态度。
关于法律约束力，刘振民仅仅表示，“这是今后礎商中必须讨论的重要问题”，并未透露是否会将加入行为准则。
中国与东盟围绕行为准则的磋商预计今后还会比较曲折。东盟相关人士称，在事务层级的事前磋商中，主张南海主权的越南和马来西亚要求加入实效性更高的内容，但中方表示了否定意见。中国今后预计将进一步拉拢转向对华和解姿态的菲律宾。
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