特朗普促伊斯兰世界联合反恐

【路透社利雅得5月21日电】美国总统特朗普周日在此向55个穆斯林国家的领导人发表讲话，呼吁共同对抗 “伊斯兰极端主义”。它要求本地区承担起打击极端组织的任务。特朗普曾因推动禁止众多穆斯林入境美国而引发争议。他在讲话中把打击恐怖主义描述为一场善恶之战，而不是文明冲突。
特朗普说：“这是残忍的罪犯 (他们试图摧毁人类生活)与所有宗教的高贵子民(他们试图保护这种生活)之间的一场战斗。”他说:“坦白说，这意味着对抗伊斯兰极端主义危机及其激发的伊斯兰恐怖组织。这意味着团结起来反对杀害无辜的穆斯林、压迫妇女、迫害犹太人、残杀基督教徒”。
特普朗在沙特开始他的首次出访。他在利雅得举行的“阿拉伯伊斯美国峰会”上发表了这次演讲。
特朗普在讲话中明确表示，华盛顿将视中东地区为合作伙伴，但是期待更多的回报。
“恐怖主义已遍布世界各地，但通向和平之路就从这里开始。他说，“中东国家不能等着美国来帮助他们消灭敌人”。
此次演讲是在特朗普去年在竞选期间频繁攻击穆斯林、试图禁止穆斯林入境美国后采取的重新定义与穆斯林世界关系的尝试。同时，这一举动也是为了与奥巴马形成对照。特朗普多次批评后者打击“伊斯兰国”的方式。
美国和海湾阿拉伯国家周日一致同意采取协调行动，遏制对恐怖组织的资助，这是白宫的一个主要目标。
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