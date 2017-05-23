【美联社首尔5月21日电】美国和韩国军方说，朝鲜今天发射了一枚中程导弹。这是该国加快研发核武器和导弹的最新一次武器试验。
韩国联合参谋本部称，该枚导弹是从平安南道的北仓附近发射的，向东飞行了约500公里。美军太平洋司令部称,跟踪到这枚导弹落入日本海。
随特朗普总统在沙特访方问的白宫官员表示，曾在2月试射过的这种导弹比朝鲜最近几次试射的导弹射程更短。
一位匿名的韩国联合参谋本部官员说，这枚导弹的最大飞行高度达到560公里,导弹的射程和轨迹与朝鲜2月试射的中程固体燃料导弹相似。
韩美官员表示，朝鲜在2月利用发射车发射了一枚被称为“北极星”-2型的固体燃料中程导弹，这是该国早前披露的潜射导弹的陆基改进型号。
美国国务卿蒂勒森今天在接受福克斯新闻网采访时称朝鲜最新的导弹试射是“令人失望和不安的”，但他表示现在就断言美国以经济和外交施压应对朝鲜的方法有没有效果还为时尚早。
【韩联社首尔5月21日电】据韩国联合参谋本部21日消息,朝鲜当天下午4时59分许在平安南道北仓一带向半岛东部海域试射一枚弹道导弹。
韩军推测，该导弹并不是洲际弹道导弹。联合参谋本部表示，从导弹飞行距离来看,此次试射可能没有失败。导弹落在了半岛东部海域，韩美军方正在就型号和确切弹道轨迹等具体信息进行分析。
韩国总统文在寅当天指示紧急召开国家安全保障会议常任委员会会议，商讨应对朝鲜射弹的方案。面对朝鲜再次发起挑衅的可能性，韩军在保持高度警戒。
青瓦台发言人说，文在寅下令“坚决回应”朝鲜导弹发射，并指示政府探查朝鲜有无任何异常动向。韩国外交部发言人说：“朝鲜不断的挑衅是向国际社会对半岛和平与无核化的期望泼冷水。”
朝鲜4月29日在北仓一带试射一枚“北极星”-2型导弹，但导弹在空中爆炸。有观测认为，朝鲜今日试射的可能就是“北极星”-2型导弹。
这是今年以來朝鲜第8次试射弹道导弹， 也是文在寅政府成立以來第二次射弹。分析认为，美国政府近日提出若朝鲜停止核与导弹挑衅，美方可与朝进行对话。而朝鲜通过此次试射暗示不接受美方提议的立场。另有观点认为，联合国安理会正在酝酿就朝鲜14日试射“火星” -12型中远程弹道导弹一事进一步制裁朝鲜的方案，而朝鲜以射弹对此表示抗议。
也有专家分析认为，朝鲜可能通过射弹试探文在寅政府的态度，并试图引导韩政府改变对朝政策。
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