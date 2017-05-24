美国副总统彭斯正为上位做准备

英国《星期日泰晤士报》网站5月21日报道：他是近几十年来最低调的美国副总统。但有迹象显示，迈克·彭斯正在为取代总统唐纳德·特普朗做准备。
57岁的彭斯曾是印第安纳州长和国会议员。本周，作为特普朗政府的代言人，他将位于舞台中心，而他的老板正出访海外。
这位语调柔和的副总统似乎还在巩固他未来的政治野心，同时暗暗地疏远特普朗。据说，特普朗的狂言和粗鲁让他惊恐。上周，有消息说，彭斯提交了书面文件，以启动他自己的政治行动委员会。这将使得他能为共和党候选人筹集资金并加强他的影响力。一名副总统在上任后不久就启动自己的委员会，这很不寻常。特普朗的心腹罗杰·斯道在推特上说，这或许是不忠的表现。他写道：“现代史上还没有哪位副总统在总统第一任开始后不到6个月就启动自己的政治行动委员会。”
如果特普朗辞职或受到弹劾并离职，彭斯将成为总统。彭斯曾描述自己“首先是基督教徒，然后是保守派，最后是共和党人”。他曾经承认，他不会单独同一名女性共进晚餐，以避免受到诱惑而对妻子不忠。共和党领导人对彭斯的信任远远超过对特普朗的信任。已经有人开始谈论彭斯当总统的意义。
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