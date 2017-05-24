睡眠不足加大保持身材的难度

据英国《观察家报》网站5月20日报道，他们将在里斯本召开的欧洲内分泌学大会上概述其研究成果，强调紊乱的睡眠模式（现代生活的常见特征）会引起食欲、新陈代谢、生活动力、体力活动甚或所有这些因素发生变化。这会导致食欲及食物反应紊乱。最终结果就是体重增加。
定于22日在此次会议上发言的瑞典乌普萨拉大学神经科学家克里斯蒂安·贝内迪克特说：“我们的研究表明，睡眠不足会导致人的体重增加。因此可以说，改善睡眠质量有望成为减少未来体重增加风险的生活方式干预手段。”
在乌普萨拉大学这支研究团队开展的一项实验中，14名男生组成的小组进行了一系列睡眠实验，从正常睡眠、缩短睡眠到一连数日根本不睡。研究人员随后对这些学生的食量、血糖含量及激素水平以及代谢率等方面的变化进行了测量。结果令人震惊。
研究发现，即使只有一晚不睡，第二天的代谢也会放慢，呼吸和消化等方面的能量消耗会减少5%至20%。这些学生在睡眠中断后还出现了血糖含量、食欲相关的激素水平及应激激素水平上升的现象。
贝内迪克特说：“我们的发现表明，一夜不眠严重减少健康人士的能量消耗，说明睡眠对人体白天的能量消耗具有极大的调节作用。”
他还发现，与对照组相比，健康、但睡眠被剥夺的人往往倾向于大份食物，寻求更多热量，表现出与食物相关的冲动增强的迹象，从食物中获得更多的快乐，并消耗较少的能量。问题的部分原因在于这样一个事实：睡眠不足改变了相关激素的平衡，从增加饱腹感变成增加饥饿感。因此，人们会以为自己比实际上更饥饿一些。
贝内迪克特团队的深入研究还发现，睡眠严重不足改变肠道细菌的平衡（这一直被认为是保持良好代谢的关键因素）。研究还表明，睡眠不足导致人体对胰岛素的敏感性降低。
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