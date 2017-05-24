杜特尔特赴俄谋求先进武器

【法新社马尼拉5月22日电】菲律宾总统杜特尔特周一飞往俄罗斯去会见他的“大英雄”，并谋求获得军事装备，同时使菲律宾外交政策路线进一步远离长期盟友美国。
自杜特尔特去年上台以来，他着手瓦解菲律宾与美国几十年来的盟友关系。此次访问将巩固菲律宾与俄罗斯之间已经明显改善的双边关系。
杜特尔特此访将会见俄罗斯总统普京，他称普京是他“最喜欢的大英雄”，并表示由于两人对枪支和狩猎的共同爱好而建立了良好的私人关系。
杜特尔特称，此次访问的首要任务是获得俄罗斯制造的精确制导炸弹，用以对付菲律宾南部的伊斯兰好战分子。
杜特尔特在讨论此行目的时说：“如果他们能向我们提供精确制导(炸弹)的话……”
他说:“我们有很多智能炸弹， 但都不是精确制导型。”
就在杜特尔特谋求从俄罗斯获得武器之际，他一直在减少与菲律宾前殖民统治者美国的合作。几十年来，美国一直是菲律宾最重要的军事盟友和保护国。
杜特尔特减少了菲美年度军事演习的数量并降低了其规模，而且禁止菲律宾军队在有争议的南中国海进行联合巡逻，并要求美军从菲律宾撤离。
尽管中国的扩张主义延伸至菲律宾提出主权声索的海域，但杜特尔特仍决定将菲律宾外交政策的重点从美国转向北京和莫斯科。
这在一定程度上归因于中国和俄罗斯支持或至少不批评其饱受争议的禁毒战，这场禁毒战已使 数以千计的人死亡。人权组织警告说杜恃尔特可能犯下反人类罪。
【“今日俄罗斯”电视台网站5 月21日报道】菲律宾总统杜特尔特在访俄前夕对本台及其他俄罗斯媒体说，菲律宾应当加强与俄罗斯和中国的关系，因为西方国家只会说空话而且无视菲律宾的利益。
这位菲律宾领导人定于22日抵达俄罗斯，并展开为期5天的访问。
杜特尔特说，尽管他个人对华盛顿不存在异议，但菲律宾需要改变外交政策，以将自己从美国利益中分离出来。
他说：“我不反对美国，（美国总统）特朗普是我的朋友。但我需要改变外交政策。我希望与中国和俄罗斯打交道。因为西方世界只说空话。”
他还说：“如果还把我们当殖民地对待，这简直是在开玩笑：我们是一个独立国家。我希望我的国家被有尊严地对待。” 杜特尔特再三表示希望中国和俄罗斯等国为菲律宾提供军事装备。
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