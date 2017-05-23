日本4月进出口双双走强 被特朗普指占美国“便宜”

22日公布的官方数据显示，受到包括对美出口在内的出口贸易进一步增长的推动，日本4月录得贸易顺差，这也是它连续第三个月实现贸易顺差。
据法新社东京5月22日报道，美国总统特朗普曾发誓要消除世界各地的“不公平”贸易行为，把矛头对准了每个月给美国带来近500亿美元贸易逆差的国家，包括日本。
特朗普曾抨击日本让日元贬值以促进出口，将日本归入他所谓占美国“便宜”的国家行列。
尽管特朗普发表了上述言论，但在一系列全球和安全问题上与日本有着密切合作的美国政府并未正式要求与东京进行特定行业的双边贸易谈判。
日本财务省说，日本4月录得贸易顺差4817亿日元（约合43亿美元），这也是它连续第三个月实现贸易顺差。
由于芯片制造设备、钢铁和汽车的出口活跃，日本4月的出口总额增长7.5%。与此同时，随着国内需求增长，日本4月的进口总额激增15.1%。
日本上周说，作为世界第三大经济体，日本经济在2017年头三个月增长0.5%，这是它连续第五个季度实现增长，也是十多年来持续时间最长的一轮经济扩张。
数年来，日本首相安倍晋三一直试图通过宽松货币、刺激加改革的政策组合来重振经济，结束断断续续的漫长通缩期。
日本总研的经济学家下田裕介说：“国内需求变强，这促进了进口增长，同时全球经济复苏也促进了日本的出口。”
下田裕介对法新社记者说：“这种进出口数据同时走强的趋势目前很可能会持续下去。”
日本财务省说，由于对美汽车出口走强，日本对美出口额同比增长2.6%，连续第三个月实现同比增长。
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