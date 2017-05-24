“通俄门”调查专项特朗普核心圈，女婿库什纳或成重点调查对象

【英国《星期日泰晤士报》网站5月21日报道】美国总统唐纳德·特朗普的司法困境已经加剧。有消息说，有关去年大选期间特朗普选战团队同俄罗斯之间相互勾结问题的调查已经转向特朗普的核心集团。
在华盛顿，有越来越多的人猜测，特朗普的女婿贾里德·库什纳是该调查瞄准的重点对象。库什纳娶了特朗普的女儿伊万卡。
随着调查人员准备签发传票并进行宣誓面谈，白宫工作人员已经开始聘请他们自己的律师。美国有线电视新闻网报道说，美国政府的律师也在起草战略，以应对总统受弹劾的情况。
在一系列不利的新闻报道之中，特朗普的国内日程实际上已经搁浅。本月9日，特朗普解雇了联邦调查局局长詹姆斯·科米。当时科米正负责凋查特朗普的选战与俄罗斯之间的联系。
同时,一名前特朗普选战顾问被要求就俄罗斯干预美国总统大选的问题向相关的情报委员会作证。
《纽约时报》报道说，特朗普曾就科米被解雇的事向俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫和俄罗斯驻美大使谢尔盖·基斯利亚克吹嘘。
美国政府的一个备忘录显示，特朗普说:“我刚刚解雇了FBI的头儿。他真是个疯子。因为俄罗斯，我面临巨大压力。现在这种压力减轻了。”
乍看起来，特朗普的这番话是一种证据,表明他已经妨碍了司法。妨碍司法是一种违法行为，可导致总统被弹劾。1974年，当时的总统理查德·尼克松就被控妨碍司法。
《华盛顿邮报》报道说，对俄罗斯和特朗普选战团队之间的可能合作进行的刑事调查已经确定了一名 “白宫官员”，此人“同总统的关系很近”。
该调查没有指明这名官员的姓名，但很多人猜测是库什纳。白宫已经承认，库什纳曾在去年11 月底会见了基斯利亚克。
库什纳承认，他曾会见俄罗斯对外经济银行的负责人。该银行自2014年7月以来一直受到美国的制裁。起初在一个国家安全调査问卷中，库什纳没有提到同一些外国领导人的接触。俄罗斯对外经济银行为俄罗斯政府处理开发事务。2015年，声称是该银行纽约地区雇员的一名男子被捕，被控从事间谍活动。
【美国《纽约时报》网站5月21日报道】特朗普一连串的鲁莽行为可能不仅会改变其总统任期的走向，还有可能改变总统职位本身。无论特朗普身上发生什么,都要立即想一想持朗普离开后，美国总统职位会出现什么变化。
数十年来，行政部门的权力一直在不断增长，美国国会要么积极主动地鼓励这一趋势，要么选择默许。法院是另一股能够制约行政部门的力量,但法院往往会选择臣服于总统特权。
然而，特朗普总统的言行正在使行政部门和其他政府部门之间的关系紧张化，最终可能导致总统权力被削弱。通过向外界展示他不配拥有总统一般而言都会拥有的信任，特朗普基本上一直在逼迫国会、法院，甚至是整个政府机构站在他的对立面。
这些机构正在采取针对特朗普的行动。
解雇FBI局长科米很好地说明了这位总统的魯莽言论会如何招来麻烦,而他现在也发现自己正身处麻烦之中。受解雇一事的影响，美国司法部上周任命了一名特别顾问，以调查特朗普的总统竞选和俄罗斯干预大选之间可能的关系。
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