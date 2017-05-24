德媒指朝系“想哭”病毒幕后主使，朝鲜：可笑

朝鲜不想对“想哭”网络攻击负责。但是据称该政权跟一个名叫“180单位” 的黑客团体保持联系。据专家称，这个“180单位”的目的是创汇。
据路透社报道，朝鲜情报部门与一个特殊的网络攻击团体保持联系，后者有可能对近期朝鲜进行的几起成功的黑客攻击负责。
据其他国家的专家估计，这个所谓的“ 180单位”主要目的是为朝鲜政府创汇。
2004年逃到韩国的前信息学教授金信宽也透露了相似的信息。“180单位”对银行发动黑客攻击，并且从账户中提取现金。
在去几年间，朝鲜一再被指责进行大型黑客攻击。大多是对金融网络的攻击,例如攻击美国和韩国的金融网络。 安全专家发现了初步相关的证据，证明平壤政府有可能是上周末发生的“想哭”病毒黑客攻击的幕后主使。
对于上述怀疑，朝鲜的一位大使已经以“太可笑”予以驳斥。朝鲜常驻联合国副代表金仁龙表示，“每当发生一些奇怪的事情时，美国和敌对势力就一成不变地开展反朝鲜运动”。在最近发生的 “想哭”勒索病毒事件中，全世界有150 个囯家的30万台电脑遭到攻击。勒索病毒给受攻击电脑的数据库加了密，并以此威胁受害者用比特币作为解密数据的“赎金”。
赛门铁克公司和卡巴斯基实验室的专家们在“想哭”以前的一个版本中识別出了一段此前由所谓的“拉扎鲁斯”黑客组织使用过的代码。这个“拉扎鲁斯”组织劣迹斑斑，例如曾经盗窃过孟加拉国的银行，并跟索尼影业遭黑客攻击一事有关联。另外美国联邦调查局也正式确定，朝鲜政府应对索尼影业遭黑客攻击负责。对于上述两项指控，朝鲜都予以回绝。
美国国防部2016年初向国会提交的一份报告中称，朝鲜可能把网络攻击看做在韩国和其他敌对国家搜集情报并制造动乱的一种手段。从朝鲜人的角度看,网络攻击既能达到目的又节省成本。
朝鲜之所以热衷于网络攻击，其中一个原因是它不怕事后遭到报复，因为该国的网络跟普通互联网脱钩。
朝鲜除了攻击美国外，韩国也是其网络攻击的一个主要目标。2016年 6月，韩国警方报告，受朝鲜的指使， 黑客侵入到160家韩国公司和政府机构的电脑。当时有超过14万台计算机受到影响。美国朝鲜问题专家迈克尔·马登说，朝鲜的网络武装力量在执行任务时有一定的自主权。（德国《明镜》）
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