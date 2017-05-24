台女日本购物卡刷不了怒骂大陆店员 台网友：丢脸丢到国外

5月21日，台湾女子在日本神户某商场购物，结账时被日本收银员告知她的银行卡无法使用。
为了让沟通更顺利，日本店员请来大陆籍店员翻译沟通。结果这刚过来还没来及开口，台湾女子就发火怒呛。“明明就是你们机器的问题，不是我的问题！”、“你不要跟我废话，你直接讲，为什么说这个（卡）有问题？”
店员试着去解释：“你也可以不买，因为你的卡确实刷不了”、“你都没有让我说话的机会”、“您是顾客，我们把您当上帝一样，但可以态度好一点吗？”。但女子口气愈来愈凶：“你懂中文可以马上修正啊”、“你不要那么多废话”。她不断强调不是自己卡的问题，东京大阪都可以刷，只有神户不能刷，最后怒呛：“你懂个屁”、“凶屁”、“你滚！”
一起排队的台湾人录下这段视频，并发布到网上。
事件爆料引发热议，当事人页很快发文回应。表示信用卡刷不了是日本店家系统的常见状况，自己也看到了结账时屏幕上跳出来的信息。还表示日本店员处理得很好，是找来的中国大陆店员没按照原本意思解释。最后还说要对拍摄发布视频的男士，保留法律追诉权。
然而网友对她的回应并不买账，表示“丢脸丢到国外去了”。
没多久，当事人再度发声明，态度转变，向店员致歉。表示这件事完全是她的不对，不该情绪化处理此事，对于造成店家困扰、社会轰动和亲友担心，感到抱歉，希望大家不要再因为她的事情生气。
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