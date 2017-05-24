英国广播公司网站5月20日以《西方文明可能以何种方式崩溃》为题报道称，现代西方社会就像是一辆稳定的自行车，它的车轮依靠经济增长而不断转动，但如果这种向前推动的力量变慢或停止，西方社会的支柱——民主、个人自由、社会宽容等就会摇摇欲坠，西方世界也将因此变得越来越丑恶。如果没有办法让这一车轮重新转动，西方社会最终将面临全面崩溃。
文章称，这种崩溃曾经在人类历史上发生过很多次。无论是哪种文明，无论它有多么伟大，它都存在导致其终结的弱点。通常会有多个因素导致社会崩溃。那么这些因素是什么？它们是不是已经开始出现了呢？虽然无法确凿预测未来，但是借助数学、科学和历史方面的分析，可以获得关于西方社会长期发展前景的一些暗示。
美国马里兰大学系统科学家萨法·莫特沙雷使用计算机模型，对可能导致当地或全球可持续发展或使其崩溃的机制进行更深入的了解。莫特沙雷及其同事在2014年发表的研究结果显示，这存在两个重要因素：生态压力和经济分层。生态原因可能会导致毁灭是一种广受理解和认可的说法，特别是在诸如地下水、土壤、渔业和森林等自然资源枯竭的情况下。而气候变化又使得该问题雪上加霜。另一方面，经济分层因素也可能导致社会崩溃。假想的情况是，精英阶层囤积大量财富和资源，将社会推向不稳定，最终导致社会崩溃。
文章称，加拿大鲍尔西利国际政治学院教授托马斯·霍默-狄克逊说，有一个迹象表明西方社会正在进入危险区域，即被专家们称之为“非线性事件”的发生或世界秩序突然出现的变化，例如2008年的经济危机、“伊斯兰国”组织的形成，英国脱欧以及特朗普当选美国总统。
霍默-狄克逊预测，西方社会将发生与古代罗马类似的情况，即在崩溃之前会让人和资源回到核心的本土。如今，随着越来越多较贫穷国家在冲突和自然灾害中四分五裂，大量移民会逃离这些衰败地区，前往较稳定的国家寻求庇护。对此，西方社会将采取应对措施，限制甚至禁止移民，政府变得更加专制，采用民粹主义的治理方式。但与此同时，那些已经十分脆弱的西方国家还会面临国内贫富差距日益扩大的问题，这将导致社会内部的进一步不稳定。
挪威商学院荣誉教授、《2052：未来四十年的中国与世界》一书作者乔根·兰德斯认为：“到2050年，美国和英国社会将分化为两个阶级，少数精英生活美好，但大多数人的生活水平下降，社会平等将消失。”兰德斯说，西方所谓民主、自由的社会将会失败，而像中国这样拥有更强大政府的国家将是赢家。
霍默-狄克逊说，无论在美国、英国还是其他地方，人们越是感到不满和害怕，就会越倾向于坚持自己的团体认同，无论是宗教、种族还是民族。人们的拒斥心态将会广泛存在，包括否认社会未来将会崩溃以及拒绝承认一些基于证据的事实。即便有人可能会承认存在问题，但他们也会将这些问题归咎于团体以外的人，从而积累仇恨。最后，当局部暴力爆发或者另一个国家或团体决定入侵时，崩溃就难以避免了。
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