茶叶是中国传统文化的代表，在古今东西方的交流联系中，与丝绸、瓷器一起扮演着的重要角色。今天，随着“一带一 路”战略的提出，这位古老的文化使者，又肩负起当代中华文化走向世界的历史重任。
近来“中华老字号”国企——中国茶叶有限公司（以下简称中茶），一带一路国际合作高峰论坛，让来自世界各国的嘉宾友人，重温了中国茶叶绵延千年的神韵。这是继2014年APEC会议、2015年博鳌亚洲论坛之后，中茶再次服务于国家高端会议。
中茶公司成立于1949年11月23 曰，是新中国诞生后，在贸易系统 中较早建立的全国性专业总公司。 2006年，中茶经过国家商务部门的审批，被率先认定为“中华老字号”。在半个多世纪的发展历程中，中茶除为国家高端会议提供用茶保障外，其产品还多次作为国礼赠送给外国政要。
当前，我国茶叶行业呈现大而不强的局面。与国外企业相比，品牌缺失，产品市场化程度不足。面对这一状况，中茶选择通过技术创新，以科技研发为驱动，实现“中茶”品牌的突破和提升。如今，中茶拥有10间专业实验室，一个大型综合研发体验中心，为中茶科技研发提供强大的技术和团队支持。
在传统技艺与现代科技融合的基础上，中茶如今逐步构建起自然生态资源、科技研发生产和品牌营销的三大平台，并且专注于以茶叶为核心，集茶食、茶保健品、茶具等茶业相关品类的传统生态茶、现代茶和茶衍生品的研发和创新。
目前，中茶在各省市地区已开设35000多个售点、 1300多家专卖店。未来，中茶将通过增加自建直营店，扩大加盟门店，进一步增强渠道掌控能力，持续优化门店的体验和社交功能。
在由中国茶叶流通协会组织评选的中国茶叶行业十大领军企业和综合实力百强企业评选中，中茶获得2016年度中国茶叶十大领军企业和中国茶叶行业综合实力百强企业称号。在由中国品牌建设促进会发布的“2016中国品牌价值评价”中，中茶在中华老字号类别以及茶行业品牌中，均位居前列。
“振兴中国茶叶，我们必须继承和发扬老一辈传统工匠精神，不断践 行产品创新。未来，乘着一带一路的东风，中国的茶叶终将再次走向世界。”中国茶叶有限公司董事长殷建豪说。
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