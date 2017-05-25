特朗普处境不同于水门事件 对手应希望他留下

美国《国家利益》双月刊网站5月19日发表题为《特朗普的对手应希望他留下》的文章称，民主党人力图把特朗普所作所为比作水门丑闻，但他们应该进一步回顾一下历史。作者是尼克松总统和福特总统撰稿人、里根总统特别助理小阿拉姆·巴克希安。
巴克希安称，美国第45任奇特总统的最奇特之处是，唐纳德·特朗普被批评者指摘缺乏判断力、罔顾事实、行事鲁莽不负责任、精神状态不稳定，却恰恰在他的攻击者中引起了许多相同症状。近日，有人称之为“特朗普癫狂综合征”（TDS）。
TDS患者不停地大声宣称特朗普总统地位岌岌可危、华盛顿陷入瘫痪、国家危机四伏、我们正目睹水门事件复发。《纽约时报》、《华盛顿邮报》和“主流”广播媒体都这样说。但是，水门之喻根本站不住脚。水门丑闻始于一起犯罪——的确是无关紧要的非法闯入，但不管怎么说都是犯罪——导致了涉及刑事责任的掩盖真相行为。我们目前面对的事情令人反感却与犯罪无关：没有要隐瞒的犯罪活动，因此也没有犯罪性质的掩盖真相行为。
巴克希安称，特朗普自以为是、天真幼稚、以自我为中心、管不住自己的信口开河和乱发推文，只要他还当着总统，就始终会很容易成为《周六夜现场》节目里的嘲笑对象。但是，狂妄、幼稚和大嘴巴并不是可招致弹劾的罪行。而且我怀疑哪怕是他最尖锐的批评者是否指望特朗普出于细腻的情感主动辞职。他不轻易受胁迫，去哪儿都肯定不会悄无声息。而且至少到目前为止，就处理这场无罪丑闻的笨拙和冲动而言，他的攻击者与他相比有过之而无不及。
巴克希安称，虽然人人都把“水门”这个词挂在嘴边，但它其实并不适用。理查德·尼克松在整个总统任期内都面对掌握着参众两院多数席位的态度强硬、派性浓厚的民主党。他还卷入了具有犯罪性质的掩盖活动。如今的政治力量对比大不相同，共和党控制着国会两院，而且由于没有犯罪活动的证据，也就没有掩盖活动的证据。媒体的新动态同样重要。水门时代没有替代性媒体可言，公众完全依赖三大网络和一套印刷新闻体制，而《纽约时代》和《华盛顿邮报》是这套体制里的政治模范。这样的垄断在今天不复存在。如果说与水门对比是不成立的，那要怎样对比才是成立的呢？
试试这个看怎么样。它涉及一个粗心大意、过度自信和丑闻缠身的共和党总统，其声誉严重受损；接替他的是一个50多岁的沉着稳重的前州长。这位总统就是沃伦·哈定，借助民粹主义、本土文化保护主义情绪的浪潮当选。没有人要求弹劾哈定，但丑闻的阴影挥之不去。1923年3月21日，他在西海岸旅行时猝死。
他的继任者卡尔文·柯立芝副总统曾是马萨诸塞州遵纪守法的州长。他沉着冷静，简直平淡无奇，但同性格随和的哈定相比受教育程度更高、更有口才和学识。柯立芝与共和党国会领导人合作愉快，其政府清廉保守、高度成功，得到公众的认可和支持。他在1924年以压倒性优势当选一个完整任期的总统，若不是因丧子之痛而宣布打算退休，他几乎肯定会在1928年轻松连任。不管怎样，那年共和党取得胜利，在很大程度上得益于柯立芝的政绩赢得人心。
巴克希安称，迈克·彭斯副总统也是一个履历不凡的灰发前州长，寡言少语但措辞妥当。凡是观看过他在2016年副总统竞选辩论中大败民主党候选人蒂姆·凯恩参议员的人都看出这是一位沟通高手。他坦然面对自己、面对问题，在他人心底激发自信，他得到本党和许多独立选民的一致支持，这些选民希望有一种冷静、理智、不哗众取宠的方式让政治制度服务于国家利益和普通美国人。
巴克希安称，越探究彭斯副总统，就越认定，新闻界和民主党内仇视特朗普的人应该慎重地想清楚他们想要的是什么。
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