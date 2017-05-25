台“新南向”寄望吸引东南亚游客

【美国《纽约时报网站5月17日报 道】题：由于大陆游客减少，台湾寄希望于吸引东南亚游客
十年来，中国旅游业蓬勃发展，对此感受最深的莫过于这个亚洲最大经济体的邻居们。但是，当北京想传递某种信号时，明摆着的经济利益可能会被用作政治武器。
新加坡南洋理工大学地理学助理教授伊恩•罗恩说:“北京把中国旅行团既当萝卜又当大棒。”他说，现在这根大棒又被用来对一年前上任的台湾总统蔡英文施压，逼迫她公开支持一个中国政策。自她上任以来，赴台旅游的大陆游客大幅减少。
可是，蔡英文坚持立场，并证明了在一定程度上可以通过其他亚洲市场的游客来弥补大陆游客的减少。
据台湾观光局统计,去年前往台湾的国际游客再创纪录，接近1070万，高于2015年的1040万，很多新增游客来自东南亚，东南亚游客增加16%。
今年第一季度的统计数据显示，虽然东南亚游客突破47.8万，较2016年 同期增加36%，但大陆游客继续减少，降幅达42% ,不到66万，导致第一季度游客总数下降10%，迫使台湾必须吸引其他亚洲国家的游客。
寻找其他旅游收入来源是蔡英文“新南向”政策的内容之一。这是台湾的一项经济转型计划，旨在:摆脱对中国的依赖，加强与南亚、东南亚和太平洋地区 的18个国家的关系。她的前任马英九曾推动加强与中国的经济关系。
“新南向”政策关于旅游的内容主要集中在放宽东南亚人前往台湾的条件上;签证要求已放宽，同时还开辟了新的航线，部分火车站增加了印尼语、泰语和越南语广播。台湾今年很可能对菲律宾实行免签入境政策——就像去年8月对泰国实行免签政策一样,届时预计东南 亚游客将进一步增加。
国立中山大学东南亚研究中心主任蔡宏政说，台湾旅游业正在走向成熟，而与此同时东南亚正在出现新一代的阔绰游客。他说:“东南亚国家的经济正在非常迅猛地发展，中产阶层在迅速扩大。” 台北真程旅行社的销售主管林文攀说，实行新政策后，来自菲律宾、泰国和 越南的咨询都增加一倍以上。他说，提供高水平服务可能并不容易，主要是考虑到语言。
研究旅游的罗恩认为，吸引更多东南亚游客、减少对大陆旅行团的依赖可能带来的好处之一就是台湾可以留下更多财富。
大陆旅行团的费用有多少被中国旅行社截留尚不淸楚，但台湾人非常怀疑本地企业可能并非主要受益者。
罗恩说:“我采访过的绝大多数旅游业从业者都确信，旅馆、运输公司和购物场所已被大陆资本渗透，即便不是直接控制的话。但是，考虑到不透明的所有权结构和当地的合作伙伴，很难证明这种说法的真实性。”
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