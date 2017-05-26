中国与缅甸海军举行 联合演习

中国人民解放军海军与缅甸海军举行了第一次演习，这是中国向孟加拉湾和印度洋地区投射海军兵力的重要里程碑。在21日的联合军演 中，中缅海军舰艇在“雍籍牙”级导弹护卫舰F11舰带领下形成编队。
中国国防部网站称， 参加演习的中国海军舰艇包括导弹驱逐舰长春舰、导弹护卫舰荆州舰和综合补给舰巢湖舰。演习前中国舰艇访问了仰光的迪拉瓦港。这是中国海军远航访问编队为期六个月的远航访问的一部分。该编队4月底离幵上海，出访亚洲、非 洲、欧洲和太平洋地区的港口。
在对缅甸进行四天的访问前，远航编队访问了菲律宾、越南和马来西亚。21日在马达班湾的演习中,緬方参演兵力为“雍籍牙”级导弹护卫舰F11舰和“阿奴律陀”级轻型护卫舰771舰。
北京一位海军分析人士说，过去中缅之间的军事互访主要是象征性 的，最近的海军演习是“在政治互信基础上幵展合作的好迹象”。
演习结束后，海军远航访问编队前往孟加拉国吉大港进行访问。
这不是中国海军第一次访问缅甸港口。2016年，两艘护卫舰访问了迪拉瓦港，2014年海军一支训 练舰编队也曾访问缅甸。不过，与缅甸海军举行短暂的正式演习标志着重要的一步，突出了中国海军未来在孟加拉湾和印度洋地区保卫中国经济和战略利益方面计划发挥的 作用。
在演习前不久,缅甸国务资政昂山素季前往北京参加了“一带一路”国际合作高峰论坛。在“一带一路”计划中，作为中国通往印度洋的门户，缅甸的作用至关重要。从缅甸深水港皎漂贯穿其全境通往中国云南的新输油管于4月开通。该输油管将大大减轻中国对马六甲海峡的依赖。
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