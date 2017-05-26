通话记录曝光：特朗普称赞杜特尔特“令人难以置信”的缉毒战

特朗普祝贺菲律宾总统杜特尔特对吸毒者发动的血腥战役。已有数千人因涉嫌毒品交易被菲律宾警察和治安人员打死。根据美国媒体援引菲律宾政府的一份记录，特朗普在上月底的一次通话中称赞杜特尔特在毒品问题上令人难以置信”的工作。据报道，特朗普在通话中对杜特尔特说，美国两艘核潜艇在朝鲜半岛附近，称美国“在那里有大量火力”。
自杜特尔特去年7月上台以來，7000多名买卖毒品的嫌犯、还有数百名无辜旁观者(其中包括儿童)被无情打死。大部分人是被近距离射杀的，其中许多被捆绑并有被折磨的痕迹。
特朗普的称赞凸显了他对美国政府传统上采用的人权议程的漠视和对独裁“强人”的崇拜，比如俄罗斯的普京，透露核潜艇的位置很可能令人进一步质疑特朗普处理高度敏感情报的方式。
杜特尔特曾吹嘘在担任达沃市市长时曾亲自追捕和消灭嫌犯。包括大赦国际在内的一些人权组织警告说，这些杀戮涉嫌犯下反人类罪。
但在4月29日的通话中，特朗普除了称赞杜特尔特，其他什么都没说。他说:“我只是想祝贺你，因为我听说了你在毒品问题上令人难以置信的工作。许多国家有毒品问题，我们有，但你做得太棒了，我只想打电话告诉你这个。
在讨论朝鲜问题时，特朗普屡次威胁要“关照”金正恩，如果中国政府做不到的话。他对杜特尔特说:“我们不能让个拥有核武器的疯子像这样不受约束。我们有大量火力，比他多，20倍于他，但我们不想使用。”
特朗普说:“我们有两艘世界上最先进的核潜艇。我们有两艘核潜艇，但我们根本不想用。”在说金正恩是“疯子”几天后，特朗普往接受采访时说，如果能与朝鲜最高领导人会晤，他会感到“荣幸”。
杜特尔特曾斥责奧巴马是“婊子养的”，因为奥巴马批评这些法外杀戮。他还驳斥了欧盟和联合国发出的类似谴责。
杜特尔特在通话中对特朗普说:“这是我国的灾祸，我必须做些什么保护国家。”特朗普竭力把自己和奧巴马区別幵来。他说:“我理解。我认为我们的前总统不理解，但我理解。”杜特尔特有望恢复声名狼藉的菲律宾前独裁者马科斯的办法。他宣布实施军事管制以遏制伊斯兰武装分子的攻击。在政府军和武装分子在南部的棉兰老岛上爆发战斗后，杜特尔特中断对俄罗斯的访问回到马尼拉。杜特尔特说:“对经历过军亊管制的我国国民來说，这与马科斯总统的做法没有任何不同。”（泰晤士报）
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