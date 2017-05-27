中俄外长将协调两国外交步调

【俄罗斯卫星网5月26日报道】题：俄中外长将于讨论双边合作及全球问题俄罗斯与中国外长将于26日在莫斯科举行的会谈上讨论双边合作及广泛的全球和地区热点问题。
25日至26日，中国外长王毅应俄罗斯外长拉夫罗夫的邀清对莫斯科进行正式访问。25日，王毅与俄罗斯总统普京举行了会晤。
预计，两国外长将着重关注俄中在国际亊务中的双边合作，这也是俄中全面战中俄外长将协调略协作伙伴关系最重要的内容之一。
外长们将讨论俄中元首会晤和高级政治级别接触的时间安排。拉夫罗夫和王毅还将就广泛的全球和地区热点问题深入交换意见，包括朝鲜半 岛、中东和北非及阿富汗局势。俄外交部在公告中称:“两国在大多数国际问题上的立场相近或一致，并有意继续紧密协调外交举措。”
【英国《独立报》网站5月25曰文章】题：中俄将聚焦朝鲜——但真正的主题是西方在该地区的影响(作者伦敦政治经济学院外交与国际战略研究中心硏究员安德鲁•哈蒙德）
中国外交部长王毅于25日至26日对俄罗斯逬行正式汸问，并与重要官员会晤， 包括俄罗斯外长拉夫罗夫。这次访问正值北约和七国集团召开峰会之际，凸显出北京和莫斯科在众多问题上有替代性合作议 程，包括朝鲜核僵局和叙利亚危机。
虽然朝鲜紧张局势可能是首要议题,但两国还将展开广泛的双边经济对话。自从乌克兰危机导致俄罗斯不再参加八国集团峰会(这次就是七国集团峰会，没有俄罗斯)以来，两国某些领域的经济对话开始转暖。例如，在俄罗斯与西方紧张关系升级以后，俄罗斯宣布了与中国开展一系列合作项目的计划。
双边合作议程的加强有助于两国在关键的地区和全球问题上达成更有力的共同立场。朝鲜核紧张局势就是一个很好的例子,该问题很可能是这次会谈的首要议题。中国和俄罗斯都清楚地认识到，朝鲜半岛安全问题没有简单的解决办法。两国都在琢磨如何最好地应对朝鲜的导弹发射和核试验。
北京和莫斯科都担心朝鲜半岛局势失控，因此针对朝鲜的第五次核试验，两国都支持联合国安理会的一项计划，加强对朝鲜的部分制裁。
北京和莫斯科还要求美国和韩国停止军事演习和在韩国部署有争议的“萨 德”反导系统。中国坚决反对部习“萨 德'担心美国此举可能会被用来监视中国的活动。俄罗斯也有这样的担心。
总之，鉴于七国集团和北约同时开会，俄罗斯与中国这次对话的时机颇具象征意义。它凸显出双方在某些双边问题和多边问题上建立重要合作议程的意愿在增强。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost