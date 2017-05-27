老龄化或引爆英国护理危机

【英国《新科学家》周刊网站5月24日报道】题：认为英国现在就爆发了社会护理危机?等到2025年再看吧(记者詹姆斯•布拉德沃思）
自1975年以来，英国发生了很大变化。如今，这个国家即将脱离欧盟。而且它的老龄化问题也比过去严重了许多。
当初，英国有14.1%的人口年龄在65岁及以上。如今，这个比例达到了18%。预计到2045年，近1/4人口的年龄将超过65岁。
这将给卫生保健和社会护理领域带来巨大的影响，而且影响很快就会显现。本周《柳叶刀》周刊上发表的一篇文章预计，到2025年，在英格兰和威尔士，因为与年龄相关的失能而需要某种形式护理的65岁以上人口将达到280万——比2015年增加25%。
这项研究在追踪了预期寿命发展趋势后发现，护理量的增加是因为65岁以上人口的增长速度超出了老年痴呆和心血管疾病发病率的下降速度。文章的作者警告说，如果“护理人员的短缺和糟糕的护理状况”不能立即得到解决，会有更多低收入老人将无法独立生活。
终于，英国在社会护理方面的危险状况引起了媒体的注意，也吸引了政界的关注。去年，我在为一本书做调研期间，在一个月的时间里，假扮成护理人员，到一些老人的家里工作，亲眼看到了我们医疗保健体系的这个角落所存在的问题。
在那里，我遇到了一些护理人员。与我一同工作的女士们(大多数护理员都是女性)工资低、受轻视，而且在被派到被照顾的对象身边之前只接受了最低限度的训练。
这在很大程度上要归结于资金的问题。自2008年爆发金融危机和政府削减开支以来，市政服务机构的预箅一直在压缩，付给护理人员的工资一直在减少。
这就意味着我们的护理行业充斥着廉价的服务和没有任何吸引力的工作。每年有大约30万护理工作者辞职。
最显而易见的解决之道是注入现金。目前主要政党已经在一定程度上承认了这一问题,并且正在讨论资金的来源。
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