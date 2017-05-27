中国对中美经贸关系很乐观

【美国《华尔街日报》网站5月26日报道】题:中国对中美经贸关系表示乐观
中国对中美贸易关系的评价是：贸易失衡状况没有那么严重；美国钢铁行业就业减少不是中国的错，中国政府干预人民币汇率对美国有利。
中国商务部于25日发布了一份特别报告，为中国的贸易政策以及中国在市场准入和汇率等一系列问题上的做法进行了辩护。这份报告指出，美国对华货物贸易逆差数字被夸大，造成这种状况的原因复杂,包括统计差异、转口贸易、再出口等。
该报告援引中美两国商务部的联合研究称，美方统计的2008年至2014年逆差数据平均高估19%。2016年中方统计的对美货物贸易顺差为2540亿美元，美方统计的对华逆差额为3660亿美元。但中国对美国存在服务贸易逆差，一个例子是以好莱坞电影为代表的电影行业。根据上述联合硏究，2016年美对华贸易总体逆差额将调减至1648亿美元。
该报告还为中国在银行、证券、保险、制造业等领域对美国投资设置的障碍进行了辩护。该报告称，中方认为,一国开放水平由国情决定，与政治制度、经济体制、发展水平、监管能力密切相关。至于中国政府利用外汇储备稳定人民币汇率的做法，该报告称这不属于汇率操纵范畴；报告表示，中国进行外汇干预对包括美国在内的国际社会都是有利的。
中国商务部还重申了中国政府降低市场准入门槛和增加部分美国商品(如农产品)进口的承诺。中国商务部呼吁美国放宽对华髙技术产品出口管制，改善赴美投资中国企业待遇。
【香港《南华早报》网站5月25日报道】题:中国向特朗普领导的美国提出更多贸易和商业建议
中国提出愿意从美国进口更多商品。北京正试图缓和与特朗普政府此前因贸易政策而一度冰冷的关系。中国商务部25日发布的《关于中美经贸关系的研究报告》说，中国可以增加来自美国的商品进口，包括原油、成品油、棉花和机床等。
这是习近平主席与特朗普总统上个月在佛罗里达会晤之后达成的贸易协议之外新增加的商品进口。两国将于下个月举行会谈，这是解决美国对中国巨大贸易逆差的“百日计划”的一部分。
中国现代国际关系硏究院髙级研究员陈凤英说:“政府把双方的关注和潜在的合作摆到桌面上来，以增加谈判的透明度，这是好事。”
她说:“一些贸易协议可能达成,而互联网安全和知识产权等棘手问题也将被涉及。与特朗普政府的沟通可以减少分歧、加强互信。”
商务部的报告说，预计未来5年，中国进口总额将达到8万亿美元。
商务部还承诺在电影、旅游和教育等领域与美国加强合作。报告说：“中美双方将在2017年讨论逬一步提高美国电影公司的分账比例，扩大美国影片对华出口。”
中国还计划促进电子商务领域的合作,以帮助美国创造就业机会。报告还指出，随着经济发展，中国需要从美国购买更多髙技术产品。报告还说:“中方希望美方在放宽出口窗制方面采取‘看得见、摸得着，的实际行动，切实放宽民用用途、民用用户两用产品的对华出口。这也有助于减少美贸易逆差。”
美国企业研究所硏究员史剑道说，知识产权保护将是影响两国之间高技术产品大规模贸易的主要问题，这可下个月在华盛顿举行的双边谈判中的一个重要问题。
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