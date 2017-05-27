“夫妻肺片”荣登美国年度开胃菜 网友：中国菜再次征服歪果仁

26日，美国《GQ》杂志发布了餐饮品赏大师Brett Martin最新出炉的“美国2017餐饮排行榜”，休斯敦Pepper Twins双椒川菜馆的招牌凉菜“夫妻肺片”荣登榜首，被选为“年度开胃菜”。
看来美国人民也难逃川菜的魅力。不仅如此，他们还脑洞大开给这道“夫妻肺片”翻译了英文名字——“Mr. and Mrs. Smith”史密斯夫妇。
妻肺片是一道四川成都名菜，名字源于30年代。相传由郭朝华、张田政夫妻创制而成。通常以牛头皮、牛心、牛舌、牛肚、牛肉等边角料做食材进行卤制，再配以辣椒油、花椒面等辅料制成红油浇在上面。质嫩味鲜，麻辣浓香，非常适口，价格便宜、味道好，颇受欢迎。人们就将这种凉拌牛杂称为“夫妻肺片”。这种夫妻搭档的生意是不是和“史密斯夫妇”有点类似呢？
作为中华名菜，夫妻肺片近些年也逐渐走上外国人的餐桌。
为了了解这道川味美食在美国如何受到欢迎，记者采访了很多当地人，听听他们怎么描述对于这道菜的喜爱。
餐饮品赏大师Brett Martin称夫妻肺片唤醒了她的味蕾。
在这家川菜馆，还有食客表示：“我从小到大都没吃过这么好吃的东西。”一名休斯敦食客、私企老板Max Levit甚至说：“我走遍了美国大部分城市，这是我吃过的最好吃的中餐了 。”
网友纷纷评论说“中国菜再次征服歪果仁”、“光中国的一种菜系拿到国外，这个榜单可能会全部被中国菜洗榜的”。
其实除了川菜，中国很多吃的都深受外国人民的喜欢（香菜可能是个例外）。有网友说：“我姐姐给她的英国室友做了一盘炝拌土豆丝，给她室友感动哭了，说从来没吃过这么好吃的土豆。”
还有风靡全球的老干妈，一瓶售价七十多元登奢侈品折扣网站Gilt。在这家时尚折扣店里，老干妈被奉为尊贵调味品，购买者除了需要为身价不菲的它买单外，还需另外支付运费。“老干妈”已经从国内大家泡方便面时搭配的草根食品，变成了拥有“国际范”的顶级调味品。
有网友调侃称“感觉找到了致富新途径，要组团去国外卖老干妈”。
还有5毛钱辣条登上美国奢侈食品榜，在国外的网店里，10包辣条的售价竟然高达12美元。“听说最近流行请外教吃辣条……”“据说辣条要征服世界了，根本停不下来”……普通的辣条曾不止一次的刷爆微博。
外国人是怎样被中国菜征服的？
之前豆瓣有个帖子，主题是“外国人看《舌尖上的中国》会是什么反应？”但是随着网友们的跟帖，楼渐渐就歪成了“外国人是怎样被中国菜征服的！”
去年YouTube（谷歌旗下全球最大视频分享网站）上的舌尖视频，有很多人点了dislike，下面留言原因却是“吃！不！到！”
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