中俄正将美挤下超级大国宝座

长期以来，美国一直是全球唯一的超级大国，眼下俄罗斯和中国军队正显示出差不多的军事潜力，
俄罗斯卫星网德文版5月25日发表题为《美情报部门承认俄中正将美国挤下超级大国宝座》的报道称，美国国防情报局局长文森特·斯图尔特中将在给参议院军事委员会的最新报告中写道，美国的竞争对手近年来研究了美国的作战规律，并发展形成了削弱甚至挑战美国军事统治地位的能力——在陆海空、太空以及网络等各个领域。
“它们将利用各种外交、经济和政治手段以及其他隐形的影响和施压机制来实现其地区目标——通过暗示使用或者是实际使用军事力量的方式。”斯图尔特说。
据俄罗斯卫星网报道，报告中所提及的一系列国家中有两个尤其得到了强调：俄罗斯和中国。
“莫斯科视军事实力为实现战略目标至关重要的基础，并将相当多的资源放在了军队现代化上。”他解释说。这位中将还指出，尽管存在诸多挑战，莫斯科及其“强有力的武装”仍享有相当好的反响。但是未来一段时间里现代化可能会遭遇经济和人口方面的阻碍，其中也包括西方制裁的影响。不过总的来说俄罗斯将推动改革，这也将推动更加高效的海外机动部队的建设。
“俄罗斯领导人会乐于让世界相信，俄罗斯所采取的行动是对美国攻击的防御性反应，但事实上问题在于我们的价值观不一致，而且我们的利益往往存在冲突——我们将一直处于与俄罗斯在全世界争夺影响力的竞争状态下。”
报道称，除俄罗斯外，中国目前也非常重视现代化。“中国领导人正在寻找途径，利用中国不断增大的军事、外交和经济地位来提高国家的国际影响力。”斯图尔特说。同时中国和俄罗斯一样，也力求能够在中国大陆以外的地区执行行动，并提升国际影响力。
斯图尔特中将总结道：“军事环境已经从只有美国一个超级大国转向这样一种局面：外国武装逐渐形成了几乎相等的或者是在某些领域可以说是差不多的能力”。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost