香港“强烈不认同”穆迪降级

【法新社香港5月25日电】针对穆迪以香港与中国内地关系越来越紧密为由下调其信用评级，香港今天作出反击。
就在穆迪调降香港评级的几小时前，穆迪以中国债务不断膨胀、经济增速放缓为由近30年来首次下调中国的评级。
穆迪下调评级的背景是中国正在努力清理违规的髙风险贷款，多年来正是这种贷款源源不断地推动中国经济实现惊人的增长。不过，一些分析家对北京戒除举债瘾的意愿持怀疑态度。
北京对穆迪下调其信用评级进行了驳斥，称穆迪在评估中国经济面临的风险时使用的方法“不恰当”。穆迪在下调香港的评级时提及香港与中国内地的关系越来越紧密：香港银行业涉内地放贷最越来越大，香港股市分别通过沪港通和深港通与上海和深圳的股票交易所对接。穆迪还说，香港参与中国的“一带一路”倡议让这座城市的经济和金融系统与中国内地的关系进一步拉近。
穆迪在新闻稿中说：“下调香港的评级反映出穆迪持以下观点，即由于香港与内地的经济、金融与政治关系日趋紧密，中国的信贷趋势将继续对香港的信贷状况产生重大影响。”
新闻稿说:“制度特点现阶段陚予香港某种程度的政治和经济独立地 位一再加上特别行政区本身的信贷实力，使得香港的评级高于中国内地。但两地的评级与这两个地方一样，仍密切相关。
穆迪将香港的信用评级从Aal下调至 进Aa2，但把评级展望由负面上调到稳定。之前，穆迪将中国内地的信用评级由Aa3下调至 A1，同时将评级展望由负面上调到稳定。
香港财政固司长陈茂波今天说，他“强烈不到认同”穆迪此举。
陈茂波说:“我们认为，穆迪忽略了香港拥良有良好的经济基础、稳健的银行系统、完善的金融监管制度以及健康的财政状况。”他还说，“一带一路”倡议将帮助香港企业开辟新市场，促进香港经济。他还说中国也是全球经济“增长的重要引擎”。
华融国际证券的黄志阳对本社记者说，他认为穆迪此次下调香港评级 是没有必要的，对这座城市几乎没有什么影响。“我认为这不会影响投资者对香港的看法，因为投资者相信香港的金融系统很稳定。现在从任何方面说香港都很稳健， 我看不到衰败的迹象。”
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