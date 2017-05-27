穆迪下调中国评级为何错了

【美国《福布斯》双周刊网站5月25日文】题：穆迪错判中国的4个原因(作者撰稿人肯尼思•金）
穆迪投资者服务公司最近将中国的信用评级从Aa3下调到A1,并列出了几点根据。穆迪这一举动是妥当的，理由如下：对中国"经济整体”杠杆率的担忧是没有根据的。
所谓的中国债务问题是众所周知的事情。穆迪似乎也对这个问题感到担忧。不过，当我们看相关数据的时候，往往S到的是一个合计数字。实际上，中国债务集中于某些领域。例如，企业债本集中在一小部分企业身上，即国有企业。如果国有企因为债台高筑濒临倒闭，那么中国政府多半会以某种方式予以扶持，也有可能利用这个机会将部分债务转变为股权。如果按照后一种情况去做,那将是朝着正确的方向迈出一大步。因此，总的来说，中国其实不存在“整体性”债务问题，中国存在的任何债务问题都有可能被夸大或误解了。
中国经济增速即便下降也没有关系。
中国的经济增长速度在不断放缓同样是众所周知的事情。穆迪似乎对此也忧心忡忡。然而，但凡经济发展到相当成熟的地步，增速放缓就在意料之中。在美国,我认为，国内生产总值实现3%的年均增速就能让人兴奋不已。这是因为美国经济已经非常成熟。中国的国内生产总值体虽巨大，要维持现在这样高的增速难度更大。我们应当关注的重点是，中国经济在实现如此大幅度增长的情况下依然没有停止增长的步伐。穆迪不考虑中国经济正不断增长，执意下调中国的信用评级，这看似很奇怪。
中国主要依靠债务融资而不是股权融资，这没有问题。
穆迪似乎将中国股市规模对较小归咎于中国的债务规模不断扩大。换句话说,在中国，资金短缺的人往往通过借贷来筹钱。对中国来说，(就眼下而论)这没有什么不好的地方，理由有以下两点。首先，中国的边际投资者是一些投机性的个人投资者。所谓边际投资者是指能够影响市场价格的投资者。在美国，边际投资者是机构投资者。
但在中国不是这样。在中国，影响市场价格的是个人投资者。2016年1月股市泡沫破裂时我们就能发现这样的证据。在中国，个人投资者大多是投机者，也就是说，我们往往不能相信他们对股票的估值,特别是在中国的账务透明度如此差劲的情况下。如果股票估値不值得信任,那么我实际上宁愿让企业不通过股市募集资金。
其次，中国的公司不大量派发股息。如果公司不派发股息，往往意味着他们无需对股东负责。鉴于中国主要是大型国有企业背负债务，与其让这些企业享受不必向股东派发股息的状态，我宁愿它们定期向债主支付利息并对筹措来的资金负责任。总的来说，我觉得,在中国现阶段，债务是一种优于股票的融资方式，只要企业有发展前景并且信誉良好，我认为企业通过借贷融资没有什么不好的。
中国的金融业在发展壮大。
穆迪似乎还批评中国的金融业没有发展。这让我感到惊愕。中国的金融业正在不断发展壮大。中国的全国性商业银行和省级商业银行比10年前多得多。所以，中国现在有许多机构性放贷者。另外，其他类型的金融机构(比如保险公司、投资公司等)的数量在中国也越来越多。实际上,中国甚至可能被看作金融科技领域的世界领头羊。谈到中国日新月异、不断发展壮大的经济,如果有久的主题的话，那就是金融业发展壮大、不断走向成熟。
说来也怪，穆迪在下调中国的信用评级的同时，竟然将中国的整体展望由“负面”上调为“稳定”。---既然中国的展望有了改善，为什么要将评级由Aa3下调到A1？顺便说一句，我赞同穆迪将中国的展望改到稳定。中国的前景展望确实是稳定的。
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