外国人称吃香菜等于啃肥皂 中国网友：要不试试鱼腥草或者香椿？

香菜好不好吃？据说，这个问题的争议性已经超过了甜咸豆花之争。
在美食这片江湖中，甜咸党早已打得水火不容，甜咸粽子难分伯仲，但要说矛盾最深最难调和的，莫过于吃不吃香菜这一人类终极之争。人们甚至因为这个问题，拉开了全球两大阵营:“香菜粉”和“香菜黑”。
对于“香菜粉”来说，他们恨不得吃什么都撒上一把香菜。有香菜饺子、凉拌香菜、香菜花生米、香菜肉丝、香菜拌木耳、香菜薄饼、香菜煎蛋、香菜薯片……特别是烫类，凉菜类，根本就离不开香菜好嘛！对“香菜粉”来说，打火锅不加香菜能吃？夏天吃凉皮凉面凉拌木耳必须要加点香菜作点缀和调味，简直就是无香菜不欢一族。
但有人爱之心切，就有人恨之入骨。对于这些讨厌香菜的人来说，一句话：香菜毁所有！
在国外，香菜简直都要被黑出宇宙了。香菜在英文里是Coriander，但是他们给它取了个外号叫“The Devil's Herb，恶魔之草”。很多老外都觉得，香菜吃起来的味道就跟啃肥皂没什么区别。
还有老外说，“香菜吃起来有一股塑胶垃圾的味道……”总之，美食+香菜=狗带。
一餐好好的饭，吃到最后发现一根绿油油的香菜……不！能！忍！
尽管有科学家都说了证明，爱不爱吃香菜，其实跟基因有关系。因为不喜欢吃香菜的人身上都带有OR6A2基因。这个嗅觉基因能闻到香菜里的醛类物质。这个味道让不吃香菜一族无法忍受。他们认为，香菜的存在就是拿来报复社会的。
你敢给不喜欢吃香菜的人碗里丢把香菜？保证友谊的小船说翻就翻……连超市里香菜的广告都是这么写的：“用它来毁掉你们别人的生活吧！”
因为对香菜痛恨至极，反香菜党甚至还在网上成立了一个“反香菜联盟网站”，IHateCilantro.com。上面还有一个留言版块：香菜有多难吃？说出你的故事。每天都有网友在上面分享自己“误食香菜的悲惨经历”……
还有的网友为香菜作了“三行仇诗”：
“世界万物/都是璀璨的星星！/除了香菜。”
“当我点餐时/忘了说/不要香菜，呕”
有网友调侃说，为了维护世界和平与正义，他们鼓励人们勇敢站出来“抵制香菜”，对香菜Say NO！
不知道你们是“香菜粉”还是“香菜黑”呢？作为一名中国人，这时候很想跟老外说，不如，你们再试试鱼腥草或者香椿？
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