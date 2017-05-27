特朗普斥责北约盟友“长期欠费”

这是一个奇怪的场面：27个国家的元首和政府首脑乖乖地排队站在布鲁塞尔北约新总部大院内——就像一群小学生。他们全神贯注地倾听一个人讲话。此人原本应该只是为纽约9·11恐怖袭击遇难者纪念碑揭幕。
据德国《世界报》网站5月26日报道，讲话者是美国总统特朗普。没有庆祝气氛，开门见山而非外交辞令。那是特朗普风格的清算：在场者像小学生那样受到斥责。
25日16点42分，这名世界上最有权势的人直接向北约国家领导人喊话。他们站在10米之外的地方。特朗普用右手指向他们：“28个成员国中有23个国家未支付他们应支付的费用。”德国总理默克尔扬起了眉毛，表情僵硬。
但特朗普继续讲话。他再次盯着北约同事说：“其中很多国家在过去一些年里欠了很多钱。”最后，他还像讲课那样讲道，防务支出占国内生产总值的2%，那根本不够。这名总统说：“2%只是最低限度。”
在北约内没人预计到特朗普会讲这样的话。北约官员曾多次向美国政府解释，没有哪个联盟伙伴欠华盛顿钱。但特朗普却一再这么说。现在他首次通过宣布2%这个比例是最低限度而给联盟伙伴提高了压力。
报道称，联盟将面临不安宁的时期。
据法国《费加罗报》5月26日报道，在北约位于布鲁塞尔崭新的总部举行的晚宴期间，美国和欧洲都尝试着拉近距离，但双方讲话的语调依然很僵硬。
报道称，美国总统首次与北约其他领导人围坐在同一张桌子。如同人们所期待的那样，特朗普总统赞同创建者建立北约的初衷，但并没有明确同意集体安全最关键的第五条。他向伙伴表示，“永远不会变的是将我们团结如一人的承诺”。
报道称，就像在白宫接见默克尔时所做的那样，特朗普总统还坚持将军事行动与令人难以承受的负担结合起来，反对欧洲军事支出不足。他明确指出，“28个成员国中有23个国家未支付他们应支付的费用，有些国家有大笔款项未付。这对美国纳税人来说是不公平的”。
另据美国《纽约时报》网站5月25日报道，特朗普总统25日再次拒绝明确支持北约共同防御承诺，并在欧洲国家对北约“长期欠费”的问题上“教育”了这些国家的领导人。
特朗普在北约新总部的揭幕仪式上，含糊其辞地承诺“永远不会放弃（在9·11恐怖袭击后）与我们站在一起的朋友”。白宫官员随后表示，该承诺相当于确认了共同防御。
但欧洲盟友可能认为，特朗普的上述表态远远不及《北大西洋公约》第五条对共同防御的坚定支持。自北约成立以来，这项原则一直是该联盟的基石。
特朗普在竞选期间和担任总统后多次拒绝支持该原则，这引发北约盟友担心，如果北约成员遭到军事打击，不知美国是否会自动为其提供防御。
与G7其他成员理念对立
【路透社意大利陶尔米纳5月26日电】在周五召开的世界主要工业国家峰会中，首次与会的美国总统特朗普将面临来自盟友的巨大压力，这些国家急于推动自由贸易，并捍卫国际气候变化协定。
今年的七国集团(G7)峰会在意大利西西里岛一个景色迷人的旅游小镇举行。主办国意大利希望让这些富裕国家的领导人有机会在舒适宜人的环境中，讨论一系列国际议题，包括叙利亚、 朝鲜和全球经济。他们还将讨论安全合作问题。
一名意大利高级外交官说,在此次为期两天的峰会前，特朗普已经与英国、德国、法国、意大利、日本以及加拿大等国领导人在许多议题上达成共识，但华盛顿在商业和环境议题上仍然持不同意见。
这名不愿透露姓名的外交官说，欧盟国家迫切希望美国明确承诺“反对任何形式的保护主义”。但他们很难说服美国总统相信自由贸易的好处。
美国国家经济委员会主任加里·科恩周四告诉记者:“我们将就贸易问题展开十分激烈的讨论，我们将探讨自由和开放的真正意义。”
他还预测，各方将“激烈”讨论特朗普是否应该尊重美国按巴黎协定规定承诺的减少温室气体排放计划。
特朗普曾把全球气候变暖斥为一场“骗局”。科恩说特朗普将在回国后作出最终决定，不过他强调总统将把经济发展放在首位。
尽管特朗普不会马上作出决定，但欧洲外交官仍然希望各国领导人向特朗普施压，要求他遵守在欧洲大陆受到广泛支持的巴黎减排协定。
牛津大学发展问题专家特里斯滕·内勒说：“这是国际社会首次真正有机会迫使美国政府表明态度，尤其是在环境政策方面的态度。”
特朗普正处在中东和欧洲九天之旅的最后一站，于周四晚抵达西西里岛，早前他在布鲁塞尔公开指责北约军事联盟的盟友“长期存在缴费不足”问题。
【日本广播协会网站5月26日报道】七国集团峰会26日在意大利南部西西里岛的陶尔米纳开幕。
在本届峰会上，各国首脑将主要围绕强化国际性反恐对策、北朝鲜和叙利亚问题，以及贸易、移民和难民问题、地球变暖等进行讨论。
其中，在贸易方面，强化保护主义政策的美国特朗普政府与坚持自由贸易的其他各国之间存在对立。 另外，关于移民和难民问题，特朗普总统主张采取严格的限制措施，而德国总理默克尔和法国总统马克龙则秉持宽容的态度。在上述一系列问题上，各国首脑之间存在较为显著的立场和意见分歧。此外，在全球变暖方面，特朗普表示将全面调整相关政策，美国是否会退出《巴黎协定》成为关注的焦点。
迄今为止，七国集团一直秉持自由贸易和环境保护等理念，但是，由于倡导本国至上主义的特朗普上台，各国之间能否像以往一样统一步调不得而知，七国集团内部的团结正在经受考验。
对欧盟仍采取冲突路线
【奥地利《新闻报》网站5月25日报道】题:欧盟和特朗普仍采取冲突路线
美国总统特朗普在布鲁塞尔和欧盟高官会晤后轻率地拍肩膀告别。但他与欧洲理事会主席图斯克以及欧盟委员会主席容克的会谈时间却比原计划长了很多。可能是因为美国总统和欧盟高官在多个问题上仍采取冲突路线。
“一些问题仍悬而未决，例如气候和贸易”，图斯克在会晤后说，此外在俄罗斯问题上也不存在共同路线，但在反恐和乌克兰冲突问题上取得了一致意见。 “我不能百分之百地肯定我们今天可以说有共同的对俄立场”，图斯克说，在乌克兰政策方面双方似乎路线一致。
图斯克说，他向特朗普发出的主要信息是，自由、人权和尊重人的尊严等根本的西方价值观是欧美合作与友谊的深层意义，这些价值观必须高于政治利益。
英国脱欧也是此次会谈的一个议题。一名欧盟代表周四说，特朗普对于英国脱欧进程可能导致美国失去就业岗位表示担忧。特朗普此前曾多次欢迎英国脱欧，并因此导致欧盟愤怒。但美国企业却多次强调，它们重视欧盟内部市场，因为统一的规则使它们在欧洲出售产品和服务时节省了费用。
欧盟委员会称，欧盟和美国打算在贸易问题上制订一份行动计划。自特朗普上台以来，欧盟就批评他的保护主义倾向。特朗普未承认双方长期谈判的跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定还有成功机会。
【德国《明镜》周刊网站5月25日报道】美国总统特朗普在布鲁塞尔和欧盟领导人会晤时强烈抱怨德国的贸易顺差。“德国人很坏，很坏。”特朗普说。
特朗普接着说:“你们看看他们卖往美国的上百万辆汽车吧。我们将阻止他们这么做。”
在此次会晤中，欧盟委员会主席容克站在德国一边并反驳了特朗普的指责。容克说，自由贸易对所有人都有好处。与会者说，容克努力保持友好语气，但在此事上保持强硬。
据《南德意志报》报道，欧盟方面总体对美国人不太了解贸易政策感到吃惊。
【法国《费加罗报》5月26日报道】欧盟想要说服特朗普不要让美国逃避巴黎气候协定，白宫则因为表现出保护主义立场而让欧洲人担心。这两个问题将难以在七国集团峰会上解决。俄罗斯依然是另外一个有严重争议的问题。
【俄罗斯卫星网5月26日报道】美国国家经济委员会主任加里·科恩向记者表示，美国总统特朗普暂时没有确定自己对俄罗斯制裁的立场。
他在回答美国就对俄制裁持怎样的立场时称:“我认为，总统仍在考虑这个问题。我们暂时没有想法。”
美国因克里米亚、乌克兰问题及指控俄罗斯干涉2016年美国大选等对俄公司人员实施制裁。此前，科恩表示，北约峰会上广泛讨论了对俄制裁的问题。
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