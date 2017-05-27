特朗普誓言起诉曼城调查泄密者——英警方称袭击者或已造出多枚炸弹

【英国《金融时报》网站5月25日报道】美国总统特朗普誓言将起诉泄露曼彻斯特恐袭调查有关的高度敏感资料的美国官员。特朗普在布鲁塞尔召开的北约峰会上会晤了英国首相特雷莎·梅。
特朗普说，泄露给美国媒体的敏感材料“令人深感不安”，他还强调美国最珍视与英国的关系。此次敏感资料泄露事件令唐宁街大为恼火。
特朗普说:“这些泄露敏感材料的行为由来已久，我的政府将进行彻査。泄露敏感信息的行为对我们的国家安全构成严重威胁。”
周四晚间，英国警方宣布恢复与美国的情报共享， 英美情报共享是“五只眼睛”情报联盟协议的一部分。
英国警方反恐部门主管马克·罗利说:“在得到最新的保证后，现在我们正在与全世界的重要伙伴进行密切合作。”
【美联社英国曼彻斯特5月25日电】一位亲属周四说，曼彻斯特音乐会爆炸案的嫌疑人之所以实施袭击，是因为他认为阿拉伯人在英国受到了不公正待遇。他同时证实，嫌疑人在最后一通电话里恳求说:“原谅我。”
这位亲属说，一个穆斯林朋友去年被杀害尤其令萨勒曼·阿贝迪感到沮丧。他认为英国的“异教徒”无人关注这个朋友的死。
这位愿公开姓名的亲属问:“为什么一个阿拉伯人、一个穆斯林被残忍杀害却没有人感到愤怒? ”她在利比亚接受电话采访时说，导致22人死亡的爆炸事件的“主要原因是愤怒”。
就在査明有关阿贝迪动机的新线索的同时，英国加强了安全警戒，当局采取了突袭行动，调査已经扩展到了利比亚。嫌疑人的大多数家人生活在该国。
英国铁路警察局说，由于恐怖威胁加据，武装警察将开始在一些列车上巡逻。大曼彻斯特警察局局长伊恩·霍普金斯说，警方在搜索嫌疑人的住所后，发现了对调查工作“非常重要的”线素，但他没有具体说明。不过，泄露出来的调查细节引发了欧洲与美国之间的外交纷争。
英国首相梅说，两国的防务和安全伙伴关系建立在相互信任的基础上。不过，她说:“这种信任的内涵之—是知道彼此可放心地共享情报。”
特朗普承诺将“彻查”情报泄露事件。尤其令英国官员感到恼火的是，《纽约时报》刊登了可能装过爆炸物的蓝色背包的碎片的照片。不过，尚不清楚这些照片 是不是从美国官员那里流出的。令英国安全机构感到不快的另一件事是，美国官员泄露了 22岁的 阿贝迪的名字，而英国警方在曼彻斯特和利比亚展开突袭行动期间始终没有公开这个名字。
【路透社伦敦5月26日电】美国国务卿蒂勒森周五在伦敦表示，美国政府承担曼彻斯特爆炸案有关情报遭泄露的全部责任。
蒂勒森说，他期待美英密切的安全合作关系能经受住此次泄密事件的考验。
【英国《每日电讯报》网站5月25日报道】警方担心曼彻斯特自杀式爆炸袭击者可能制造了另外一枚炸弹，这枚炸弹目前可能在其他圣战分子手中。
突袭搜査阿贝迪住所的警察发现了一个炸弹工 厂，里面存放着大量易爆化学品和其他零部件。
安全人士认为，阿贝迪在利比亚学到相关技术后自行组装了炸弹。
不过，他家的大量原材料令人担心他可能制造了不止一枚炸弹，而且把这些炸弹交给了身在英囯的其他极端分子。
一位安全人士告诉《每日电讯报》记者:“我们担心那里的原材料足够制造两到三枚炸弹，我们不能排除这种可能性。”
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