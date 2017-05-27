美派军舰“巡航”南海难达预期

【美国外交学者网外媒述评站5月25日报道】周三，美国海军“杜威”号导弹驱逐舰在南海米斯奇夫礁(即美济礁)附近海域航行。
米斯奇夫礁代表了一个美国海军在公海进行“航行自由”行动的机会,而不是如同自2015年10月以来所有其他的南海“航行自由”行动一样的无害通过。公海“航行自由”行动与无害通过“航行自由”行动之间的区别不是纯理论性的。一次明确的公海“航行自由”行动指的是舰船可以开展一系列活动，包括公然的军事行动，如实弹演习和开启火控雷达，甚至是起降舰载机、直升机或无人机。
相比之下，如果“杜威”号遵守无害通行的要求，北京的声索可能会得到加强。不幸的是，鉴于迄今为止关于“杜威”号行动的报道提供的细节信息较少,详细情形甚至有可能在一段时间内都是未知的。但是，中国官方对“杜威”号周三活动的反应可能会提供一些线索。如果这艘美国军舰确实以一种明显的方式实施了某些在公海而不是领海允许的活动，北京很可能会使用较之过去更为强硬的言辞作出反应。
【美国《基督教科学箴言报》网站5月25日报道】题：美军巡航向北京的南海主权主张传递信号但有多强
美国海军周三的巡航活动标志着特朗普政府任内首次公开介入南海争议。但分析人士表示,此举远不能消除美国盟友们的顾虑，它们担心白宫不愿在这个问题上与中国对抗，也不愿遏制北京扩大地区影响力的行动。新美国安全中心亚太安全问题专家米拉•拉普-胡珀说:“此次行动在南海问题上传递了一个姗姗来迟的信号，那就是美国不承认中国对其人工岛屿周边水域和空域的主权主张。但本届政府还需要下更多功夫，而不仅仅是一艘海军舰船的一次航行，以让东南亚国家相信，美国将长期致力于保障航行自由。”
拉普-胡珀说，目前中国将一方面继续推动人工岛屿军事化，另一方面在外交领域发力。上周，中国在外交领域取得突破，与东盟国家达成了这片争议水域行为准则的框架草案。
她说，上周宣布的框架草案显示，中国有意加强在南海的地位，而美国对该地这的政策仍然不明朗。分析人士说，北京的最终目标是把东南亚国家拉到自己的轨道上，破坏造就美国在亚洲主导地位的二战后秩序。澳大利亚新南威尔大学名誉教授卡莱尔•塞耶说，没了美国的支持，较小的国家可能会幵始视中国为本地区最可依赖的力量。
【日本《读卖新闻》5月26日报道】题：美舰在南海施压多位美国政府人士证实，美军“杜威”号导弹驱逐舰24日在南海实施了“航行自甶”行动。
特朗普政府将北朝鲜核和导弹问题定位为最优先课题，为争取中国的配合,美国克制了在南海的“航行自由”行动。北朝鲜连续两周发射弹道导弹，美国于21日在联合国安理会上主张追加实施制裁。中国和俄罗斯均表示反对，联合国安理会未能通过追加制裁方案。有人认为，特朗普政府实施“航海自由”行动展现美国干预南海问题的姿态，是牵制对加强向北朝鲜压持谨慎姿态的中国,敦促中国进一步进行合作。
中国暂停从北朝鲜进口煤炭，切断了北朝鲜的外汇来源，对美国的制裁采取了统一步调。限制石油供应是追加制裁的王牌，中国方面在此问题上不改谨慎姿态,认为这可能招致金正恩政权进一步混乱。中国政府内部的主流做法是，中国对北朝鲜的影响力是有限的。
【《日本经济新闻》5月26日报道】题:美国在南海牵制中国，美国自特朗普政府上台后首次在南海实施了“航行自由”行动。美国虽然期待在阻止朝鲜核导开发方面与中国合作，但上述举措似乎也在强调其并不认可中国在南海推进军事基地化。
本月早些时候，美国7名参议员向特朗普递交了要求实施该行动的联名信。有观点认为，美国决定实施此次行动是因为顾及到了这些对华强硬派。但对于特朗普来说，为了反复实施挑衅的朝鲜，仍然需要中国提供合作。如果过度刺激中国，美囯最希望解决的朝鲜问题恐怕会久久难以解抉。
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