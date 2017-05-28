那些年苏联给美国安装的窃听器

【美国《政治报》网站5月22日报道】题：苏联人窃听美国国会的那个年代，以及其他间谍故事(记者考尔德• 沃尔顿）
本月早些时候，在白宫椭画形办公室举行的一次闭门会议上，美国总统特朗普将商度机密的情报透露给了两名俄罗斯高级外交官。在这次会面期间，美国记者和摄影师被拒之门外，但奇怪的是，俄罗斯官方通讯社——塔斯社的一名摄影记者获准进入会场。
对于塔斯社摄影记者有可能在椭圆形办公室放置电子窃听设备的担忧并不像它最初看起来那么牵强。事实上，克里姆林宫是在美国最敏 感的政府办公大楼内偷装窃听器的老手。冷战期间，苏联情报机构用塔斯社作掩护，从事间谍活动，有一次还曾在美国国会的核心域放置了窃听器。
美国大使的书房
尽管冷战期间苏联人在科技领域与西方展开竞争时显得力不从心，但他们精通电子窃听技术。美国驻苏联大使馆是克格勃最关注的目标之一，这里到处都是苏联人安置的麦克风。事实上，从1933年苏联与美国建立外交关系起一直到至少20世纪60年代中期，这种窃听活动就没有中断过。不过，令人费解的是，几乎所有关于美苏关系历史的研究都没有提到30多年间从美国驻苏大使馆流出的海量外交机密。
二战结朿后，美国使馆开展了探测电子窃听设备的行动，惊讶地发现了多达120个隐匿麦克风。当时的一名使馆工作人员在谈到这些窃听器时说，它们“不断出现，在每一张新桌椅的腿里，在墙上的灰泥里，随处可见，到处都是”。
在这方面，美国使馆最不同寻常的一次经历是在1952年。当时，一电子装置探测器发现了美国大使乔治•凯南的声音，但是谁也不知道声音是从什么地方传输的。在一番费力的搜寻后，最终找到了一木制的美国国玺复制品，这是苏联在二战结束后作为礼物送给美国政府的，被美国人自豪地摆在凯南所使用的书房里。安全专家打开国玺后，发现里面有一铅笔形状的窃听器，装在一个大约10英寸 (1英寸约合2.54厘米——本报注)长的金属匣子里。这个麦克风窃听器把凯南在 书房里说的每一句话，可能还有之前大使所说的话都传给了苏联窃听人员。
它的精巧程度让西方的安全专家目瞪口呆:这是一个共振器，无需外部电源，因此可以无限期地工作下去。附近一座大楼里的苏联技术人员通过微波辐射手段接收来自使馆书房内的谈话内容。美方让凯南假装口授一封电报，从而促使苏联方面激活了窃听装置，进而让美国人追踪到窃听者的藏身之所。凯南后来回忆说，他“深切地意识到一种无形的力量存在于”他的办公室。
克格勃还成功地在美国冷战盟友的驻苏使馆内安置了窃听器。比如，1983年,法国大使馆发现其传真机内安装的窃听器将之前六年里收发的所有电报都传给了克格勃。
美国国会桌子下
除了在冷战对手驻苏使馆内实施窃听外，苏联情报机构还试图在美国政府的核心地带——国会——放置窃听器。负责克格勃在美活动的奥列格•卡卢金在这个机构工作了 32年，是这里最年轻的将军之一。他后来说，克格勃要窃听美国国会的计划是其最大胆的行动之一。 卡卢金在后来发表的揭秘文章中描述说，20世纪60年代，克格勃先是考虑在参议院外交关系委员会安装一个麦克风，想要窃听闭门会议。
不过，根据塔斯社一名熟悉美国国会情况的记者的建议，克格勃认定该委员会的安保过于严格。于是转而决定把众议院军事委员会作为目标，该委员会在闭门会议时也会讨论美国最机密的军事事务。克格勃的计划是让一名塔斯社记者在军事委员会召开公幵会议时把窃听器偷偷带进听证会大庁，然后把它留在那里，从而传回闭门会议的情况。
在冷战期间，美国和英国情报机构怀疑塔斯社成为苏联情报部门的掩护机构。卡卢金的爆料和苏联之前的秘密情报档案证明他们的担心是有道理的。克格勃的特殊任务部(也就是西方国家所说的秘密行动部)的一名负责人说，苏联政府要求塔斯社支持该部门的行动。
卡卢金还更加直白地说，塔斯社里面“有很 多克格勃军官”。1967年夏天，克格勃决定将窃听美国国会的计划付诸实施。一名塔斯社记 者借军事委员会举行公幵听证会之机成功将窃听器带入会场。听证会结束后，该记者在会场内转悠了一会，偷偷从兜里取出窃听器，把它安装在一张桌子下面，然后离开。不过，在距离国会大厦几个街区的地方，坐在车里的克格勃技术人员并未收到该窃听器发回的信号。当时他们不知道的是，美国当局已经发现了这一情况，破坏了该装置，并把它留在那里。卡卢金在苏联垮台后访问美国时，美国情报机构的一名工作人员对他说，联邦调查局一直在等克格勃来认领这个窃听器。
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