比特币价值七年疯长80万倍

【美国《福布斯》双周刊网站5月22日报道】题：如果你在7年前买5美元的比特币，现在就会赚440万美元
7年前，1比特币的价值为0.25美分。今天，1比特币的价値高达2200美元。今天是记录在案的比特币首次在现实世界中用于交易7周年。7年过去了，比特币的价値与2010年相比增长了879999倍。
如果一名投资者当时决定用5美元买k=大约2000个比特币，那么这笔本金今天将价値约440万美元。如果当时这名投资者投入1200 美元购买大约48万比恃币的话，那么他的身家现在至少有11亿美元。
比特币在2017年的头几个月里尤为火爆。今年年初以来，日本等国家开始承认这种加密货币的合法性，其价值随即猛增。投资者们也逐渐将这种货币看作地缘政治乱局中的一种避险资产——近几个月来，欧美出现了不少这样的投资者。
那么第一笔交易是什么呢？“ Bitcoin Talk ”论坛上一位名为拉兹洛•豪涅茨的软件工程师曾出价1万比特币求购两张比萨饼。在至少三天的时间里，没有一个人和他交易。豪涅茨写道:“没人愿意给我买比萨饼吗?是我出的比特币数堡太少了吗?”一位用户最终花了约25美元为豪涅茨买了两张比萨饼。如果用今天比特币的价值换算，两张比萨饼花了豪涅茨2200万美元。
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