巴黎银行因操纵汇率在美挨罚

【法国《论坛报》网站5月24日报道】题： 巴黎银行因操纵汇率被罚3.5亿美元
在市场上操纵汇率的事件又来了：金融监管部门纽约州金融服务局周三宣布，法国巴黎银行及其纽约分行要支付3.5亿美元。此举是巴黎银行的一个和解协议，处罚理由是“以大规模和长期的”方式违反了纽约州银行法有关外汇交易的法规。
纽约州金融服务局在公告中指出：“巴黎银行在管控方面的缺陷，使其十几名交易员和营业员几乎不受限制地随意操作。巴黎银行很少关注汇率经纪业务的管控，这让其交易员在多年里违反纽约州法律、滥用客户的信任。”然而纽约州金融服务局局长对巴黎银行在调查期间的“合作”态度表示赞赏。
巴黎银行在其公告中称，这笔罚款“已经计提”。该行对其过往的缺陷表示“深深的遗憾”，这种错失主要集中在2007年至2013年期间。“此后，巴黎银行采取了大量措施强化管控和相关规定。本行增加了这些业务的投入和人力，并组织了对相关业务团队的全面培训。本行制定了一个新的涉及所有从业者的行为规范。”
此案涉及一项对汇率操纵 “卡特尔”的调查，涉案银行包括美国银行、巴克莱银行、花旗银行、高盛、汇丰银行、摩根大通、苏格兰皇家银行、兴业银行以及瑞士银行。巴黎银行被诉操纵汇率、虚假下单以及串谋。
美国政府指责这些“外汇商”利用网上论坛和实时短信进行协商，以共同影响货币（尤其是南非兰特、匈牙利福林和土耳其里拉)价格走势。这些明令禁止的操作让它们赚得了不该有的利润。
巴黎银行2014年曾在美国遭受89亿美元的重罚，缘由是违反了针对某些国家的禁运令。
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