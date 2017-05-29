英情报机构不满美同行屡次泄密 停止与美分享反恐信息

由于美方将信息泄露给美国媒体，英国大曼彻斯特警方已经停止与美国分享有关22日自杀袭击的信息。
据德新社5月25日援引英国广播公司报道，英国首相特雷莎·梅也将向美国总统特朗普提出这个问题，二人将在布鲁塞尔北约峰会上见面。
另据英国《金融时报》5月25日报道，英国不再和华盛顿方面分享敏感信息的举动会断绝自9·11事件以来英国和美国多年来一直亲密的反恐合作关系。
报道称，随着英国当局忙于收集曼彻斯特恐袭案的相关情报，担忧可能会发生第二起恐怖袭击，就其工作保密性越演越烈的争议正威胁着英国与最亲密盟友的关系。
英国情报和安全机构因美国同行不经允许就将最新信息泄露给媒体而沮丧。英国全国警察局长理事会表示，美国同行就曼彻斯特爆炸案向美国媒体“未经授权泄露潜在证据”“破坏了我们的调查，打击了受难者、证人及其家人的信心”，英国安全部门官员对这些泄密信息表示“惊讶”。
一名安全官员强调说，他们的担忧是真实的，美国的行动让英国人陷于险境，英国政府已经明确表示对华盛顿的厌恶之情。
美国白宫、国家情报总监、监督中情局和其他情报机构的美国情报机构联合会负责人都没有就此发表评论。这起事件发生前几天，美国总统特朗普因似乎向俄罗斯外长确认来自以色列的绝密信息消息源而受到审查。
24日晚，这一裂痕随《纽约时报》发布了一系列英国法医调查人员在曼彻斯特恐袭案中拍摄的照片而扩大——而这距英国内政大臣安伯·拉德向美国明确要求必须停止泄密只有12个小时。
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