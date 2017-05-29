美联储释放6月加息信号 并谋划缩减资产负债表

美联储释放信号，表示准备上调短期利率，并且随着美国经济复苏准备今年开始对持有的数万亿美元资产进行削减。
据英国《金融时报》网站5月25日报道，在5月2日到3日召开的议息会议上，多数美联储决策者说，如果经济保持复苏趋势，那么“很快”需要进一步上调短期利率，这表明美联储准备最早在6月的会议上进一步收紧政策。
会议纪要还显示，美联储在谋划缩减资产负债表，决策者讨论了逐步削减到期证券再投资规模的政策。虽然一季度经济增速放缓，通胀低迷，但是美联储一直暗示，它预计复苏势头会越来越强劲，支持美联储主席耶伦计划削减在经济危机时期为扶持经济而采取的措施。
在最近的这次会议上，美联储决定让联邦基金利率维持在0.75%到1%的目标区间内，并说美联储认为增长放缓“只是暂时的”。在今年3月15日的会议上，美联储将联邦基金利率上调了0.25个百分点，并且表示预期年内总共还会有两次加息。虽然近几个月通胀萎靡，但决策者们说，这在一定程度上要归咎于“一些特异性因素”，包括移动电话收费下调等。
“多数与会者认为通胀数据最近疲软主要反映了一些暂时性因素的影响，”会议纪要说，“他们判断，如果陆续发布的经济数据基本符合预期的话，那么联邦公开市场委员会很快再度撤销一些宽松政策是妥当的。”
会议纪要披露后，美元汇率略有下跌，由之前的1美元兑换约112日元跌至111.61日元。欧元对美元汇率从之前的1欧元兑1.118美元上涨到1.12美元。在股市方面，美股略有上涨，标准普尔500指数最近上涨0.07%。美国债券价格也有所上涨，10年期债券收益率最近下降0.012个百分点，跌至2.268%。
根据会议纪要发布前芝加哥商业交易所集团的期货交易分析，市场认为联邦公开市场委员会6月14日会议有加息举动的概率略低于80%。随着上半年进入尾声，市场势必会越来越关注美联储缩减在经济危机时期积累的4.5万亿美元的资产负债表的计划。
会议纪要说：“所有决策者几乎一致表示，只要经济以及联邦基金利率按照现在预期的那样发展，美联储年内开始减持有价证券多半是合适的。”
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