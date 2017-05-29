美公司欲建“数字海洋”物联网 有望联通海洋传感器

能够收集大量信息的传感器在海洋中变得越来越常见，有一家公司正在研究如何整合此类数据。
据美国《国防》月刊网站5月22日报道，美国液态机器人公司是一家专门研究海上自动化系统的企业。该公司首席执行官加里·吉森说：“我们开始推广一种名为‘数字海洋’的概念，研究如何利用传感器把海洋变成一个网络。”
吉森介绍说，“数字海洋”的本质是一种与海洋有关的物联网。他们的想法是把水下传感器、水下无人载具、空中无人机和卫星联成网络，彼此分享数据和运算能力。
该公司认为，有朝一日，这种网络系统能够帮助政府官员发现水下威胁，预测天气状况，并打击非法捕捞。
吉森表示，该公司眼下正在召集海洋领域的其他企业共襄盛举。“数字海洋”是一项长期工程，恐怕需要五到十年时间才能广泛铺开。
吉森说，液态机器人公司研制的“滑浪系统”能够在海洋表面活动，可充当水下设备与空中设备之间的信息中继站。世界各国都能利用这种水面装置来持续获取情报、监视信息和侦察信息。
报道称，去年底，美国波音公司出资收购了这家总部位于加利福尼亚州森尼韦尔的公司。吉森表示，公司因此获得了新的机遇。
吉森说，液态机器人公司正在评估波音公司庞大的事业状况。“现在是初期阶段，所以我们仍在探索其运作模式，探索如何利用波音（在人力资源方面）的全球影响力。”
报道称，液态机器人公司还在研究并购之后的成本协同效益，并争取接触更多厂商。此外，该公司还积极让其产品融入波音所产装备，比如波音的“回声巡航者”号无人潜艇以及旗下因西图公司的“扫描鹰”无人机。
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