3D打印技术将颠覆航空业：更少耗油更加便宜

应该关注航空乘客人数到2035年将翻番，航空业需要一个办法去解决此问题。
据美国“智谋者”网站5月25日报道，脸书和优步等事物或许是最近的创新，但它们立即颠覆了相关行业。全球航空业也在发生类似的事情，一项颠覆性技术可能会节省数十亿美元并大幅减少碳排放。
明年，美国通用电气公司航空集团将推出新型螺旋桨飞机引擎，其运转方式更像是喷气引擎，比同类其他型号更省燃料，同时提供更多动力。该引擎将被用于入门级价格（480万美元）的飞机上。
更强的动力，更少的耗油，并且更便宜——这听上去好得令人难以置信，对吗？这要感谢3D打印，这是近几十年来影响制造业的最具颠覆性的技术。3D打印的可能性使得通用电气的工程师构思出打破常规的全新引擎设计。今天，这一技术已使我们拥有了高性能、低价格的螺旋桨飞机引擎。明天，它可能会彻底改变商业航空业。
报道称，时机无法更好了：颠覆商业航空的时机成熟了。去年10月，国际航空运输协会预计，航空乘客人数到2035年将增加一倍，达到72亿人次。2015年波音公司预测说，今后20年航空乘客人数的不断增加意味着，我们将需要超过3.8万架新飞机。为了满足这些要求，航空业需要新的解决办法，而且速度要快。
飞机制造商已开始响应这一呼声。美国德事隆航空公司为其新型私人商用螺旋桨飞机购买了新引擎。这一涡轮螺旋桨飞机引擎在新的飞机配置中发挥了很大的作用，以较低的价格为私人飞机提供了舒适和便利。为了降低成本并提升性能，该引擎用3D打印的钛钢零部件取代了许多单独制造的部件。
另外，这一设计融合了喷气和涡轮螺旋桨领域的最佳技术，包括之前从未在这一大小的涡轮螺旋桨飞机上使用过的喷气引擎技术。
据通用电气称，这一设计可节省20%的燃料，但又比同类引擎多提供10%的动力。
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