市场“漠视”穆迪调降中国评级

国际评级机构穆迪投资者服务公司调降中国评级引燃市场担忧。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后中国国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透社5月24日报道，中国财政部称：“此次穆迪下调我国主权信用评级，是基于‘顺周期’的不恰当方法，其关于中国实体经济债务规模将快速增长、相关改革措施难见成效、政府将继续通过刺激政策维持经济增速等观点，在一定程度上高估了中国经济面临的困难，低估了中国政府深化供给侧结构性改革和适度扩大总需求的能力。”
财政部还称，新预算法实施后，中国政府债务规模增长势头得到有效控制，未来债务规模将保持合理增长，2018-2020年政府债务风险指标与2016年相比不会发生大的变化。
中国国家发改委则指出，中国降杠杆工作成效显现，目前总杠杆率水平居中且正趋于稳定，企业杠杆率开始下降，企业债务风险总体安全可控，而且降低企业杠杆率的各项措施如债转股等，均不会增大银行风险。
穆迪稍早宣布下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计，未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。
纵观以往，每逢中国经济数据逊于预期，就不时会有境外投行或研究机构唱空中国经济的声音出现。今年似乎亦然。
本月稍早出炉的4月宏观数据显示，中国4月规模以上工业增加值同比增长6.5%，1-4月固定资产投资同比增长8.9%，增速皆逊于市场预期，显示经济稳中稍缓。
穆迪认为，中国当前进行的改革不足以迅速产生影响，以遏制经济杠杆率上升和经济增长放缓共同对信用实力的损害。
对此，中国财政部回应称，今年以来，中国经济仍然延续了去年下半年以来稳中向好的发展态势，一季度国内生产总值（GDP）增长6.9%，同比加快0.2个百分点，主要经济指标增长好于预期，经济结构持续优化。
路透社5月24日报道，穆迪投资者服务公司24日下调中国长期本币和外币发行人评级，称它预计这个世界第二大经济体的财政实力在未来几年会有所减损。
虽然此次评级下调很可能会小幅提高中国政府和国有企业的借款成本，但这一评级仍然处于适宜投资的评级范围内。
英国《金融时报》网站5月24日报道，穆迪宣布将中国长期本币信用级别从Aa3下调至A1，与捷克、爱沙尼亚、以色列、日本和沙特同级。
此次下调后，穆迪对中国的信用评级与惠誉国际信用评级有限公司的评级相一致。自2007年11月以来，惠誉一直对中国维持了A+的评级，与穆迪的A1相当。就在不久前，标准普尔评级公司将中国的评级提升至AA-，相当于比目前穆迪对中国的评级高一档。
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