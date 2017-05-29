中国工商银行蝉联《福布斯》全球企业榜冠军

5月25日《福布斯》发布了《2017全球最大2000家上市公司》榜单。《福布斯》杂志每年评选出“全球上市公司2000强”，该榜单被视为全球最权威、最受关注的商业企业排行榜之一，排名以营业收入、利润、资产和市值的综合评分为依据。根据营收、利润、资产和市值进行排名，中国四大银行全部跻身前十，工行蝉联冠军，建行仍居第二。同样上榜的中国平安位列全球第十六位。
据美国《福布斯》网站5月24日报道，2017榜单上的2000家公司来自全球58个国家，他们的总营收达35.3万亿美元，总利润达2.5万亿美元，总资产达169.1万亿美元；合并市值达48.8万亿美元，较去年增长10%。《福布斯》表示，在过去12个月里，2017年榜单中的中国企业营业收入增长了2%至3.9万亿美元，利润则下降了3%至3680亿美元，但中国依旧是一个强大的经济体。
这是工商银行第五次登顶该榜单。工商银行向参考消息网-出海记记者表示，工商银行能够一直保持领先优势，源自于工行经过30多年尤其是最近10年的经营发展，形成了自身比较明显的特点，打上了鲜明的“工行印记”。工行相关人士进一步解释称，工行始终坚持观大势，谋大局，保持战略定力；始终坚持对商业银行经营规律的把握与遵循；始终坚持稳中求进，创新求进；始终坚持专业专注。据悉，从2006年到2016年，工行净利润年复合增长率18.9%，连续8年保持全球最盈利银行地位。作为中国最大的零售银行、最大的资管银行和最大的投资银行，2016年工行大零售经营贡献达40%，大资管板块成为增收新动能，投行业务收入领先同业。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost