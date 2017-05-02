资本管制无碍海航海外并购

去年夏天，在中国海外投资进行得如火如荼的时候，作为其中最激进的投资者之一，旗下拥有航空公司和酒店等业务的海南航空股份有限公司购买了一架超豪华的私人飞机。在这之后，中国的对外投资开始降温，大多数中国公司都放慢了海外收购的步伐。然而海航却保持了稳定进行一系列海外收购的节奏。
海航运营总裁高建表示，他们正在一刻不停地发展。高建说，他去年乘坐过这架飞机，每个人都激情澎湃，迫不及待想要做一番事业。
海航起初是一家地方航空公司，但现在的目标是成为全球最大的综合性跨国企业之一。海航已扩张到酒店、旅游、物流、房地产和金融领域。自2010年开始进行海外收购以来，该公司的总资产增长了三倍多，到2016年总资产已达1460亿美元左右。去年该公司收入约为900亿美元，接近2010年的10倍。
为了收购更多资产（多数为海外资产），海航大量举债。银行业人士说，近来海航利用海外业务的现金或通过海外业务融资为进一步收购筹集资本，在很大程度上避开了中国日益严格的资本管制。
海航正大力拓展美国业务。在美国，海航过去六年共投资360亿美元左右，旗下金融产业海航资本集团有限公司还在当地设立了一家子公司。
高建说，海航最初是利用海南省政府的资金创立的，目的是运营该省唯一的航空公司，不过现在该公司已不再是国有企业。海航的高管和银行业人士称，该集团之所以能持续投资海外市场，很大的一个原因是海外资金的大量供应。他们表示，这让该公司能够用美元进行收购，而无需担心在资本管控加强的情况下如何把资金转出中国。
海航资本驻纽约的首席投资官杨光表示，最近几桩交易的资金均来自境外现金流,公司无需将人民币转移到境外。最近，海航的融资手段变得更有创造性。海航设立了一些海外公司，这些公司可利用海外资金进行收购。
进军海外的雄心也改变了海航在国内的面貌。海航称其目前拥有约41万名员工,其中约70%在境外，去年的收入也有近一半来自海外业务。海航希望未来10年能跻身全球收入前十。（美国《华尔街日报》网站）
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