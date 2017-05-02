朝鲜常规部队战力日渐衰减

英国《金融时报》网站4月30日文章，题：朝鲜的核努力掩饰了军队的千疮百孔(记者布莱恩·哈里斯发自首尔、罗宾·哈丁发自东京)
朝鲜部署成千上万门大炮、潜艇和士兵参加最大规模实弹演习，其目的是为了展示这一与外隔绝的政权的骇人军事实力。
朝鲜拥有世界第四大常备军，其中包括100多万军队和700万预备役，上周的军事演习是在美国总统特朗普就朝鲜的核计划和导弹计划加大对平壤施压之际举行的。
但官员和专家们表示，这支令人惧怕的军队受到一系列问题的困扰——从燃料短缺到装备老化。一旦朝鲜与美国及其盟友爆发长期冲突，这些都会影响其作战能力。
一名了解朝鲜的前美国军官说:“一旦朝鲜人民军挑起或卷入一场决定性的常规战，他们的重要物资最多可以支撑30天，例如燃料或子弹。根据我看到的部队人数，或许会提前至两周。”
—名退役的日本情报官员、前驻首尔武官说，平壤近年来加大武器计划的发展，导致军队力量减弱。
他说:“由于资源向导弹和核武器方面转移,我认为他们的作战能力或许只有原来的三分之一或四分之一。”
上周，有传言称中国朝鲜的一个重要盟友和生命线——可能切断燃料供应,朝鲜汽油价格便暴涨80%以上，从而凸显了该国的燃料依赖性。
其常规军事硬件——其中大多由苏联和中国在冷战期间制造——也正在老化。
2015年美国国防部的一份报告称:“朝鲜人民军数十年来都没有获得新的战斗机，依赖陈旧的防空系统，缺乏弹道导弹防御能力，其海军没有开展过深海行动训练，而最近亮相的火箭炮系统还包含拖拉机牵引的发射器。”
专家们称，金正恩政权明白朝鲜不太可能赢得常规冲突,于是开始采取一种威慑战略，以确保其生存。
这一政策利用双管齐下的方法，在发展战略核武器的同时维持一支庞大的前沿常规部队，可以对韩国构成直接威胁。
这份国防报告称:“这一军事战略的两个方面意在相互支持；一个方面构成的威胁可以用来威慑敌人对另一方面的攻击。”
平壤迅速发展的弹道武器项目让韩国和日本容易受到中程导弹攻击，而朝鲜的重型大炮会对首尔2006万居民造成更大伤害。平壤4月29日试射了一枚弹道导弹，但美韩官员称试射似乎失败了。
目前在冈崎研究所任职的日本退役海军中将金田秀昭(音)说:“他们提高了所有弹道导弹的准确度。”他估计(中程)“芦洞”导弹目前的准确度达到100米以内——或许50米。
但单靠武器不可能让朝鲜赢得战争。
一名前美国军官说，即使朝鲜摧毁美国驻韩基地的毎一条跑道，“两个航母战斗群和两艘攻击型潜艇还是可以发动威力足够大的攻击，摧毁数百个朝鲜地面目标”。
根据韩国国防部最近公布的一份白皮书，朝鲜拥有约8600门各式火炮，5500台各种火箭发射器和4300辆坦克或战车，但许多都已经老旧过时,装弹和发射都很缓慢。
一名韩国国防安全论坛高级研究员说:“正是因为这一点，朝鲜才把重点放在加强核武器和导弹等不对称力量上，以便确保对韩国的军事优势。”
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