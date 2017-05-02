朝鲜是世界上最不开放的经济体之一，但并非闭关锁国。虽然朝鲜在供给和煤炭销售方面强烈依赖中国，但它实际上和全世界各大洲的很多国家都有贸易往来，与其中一些国家的贸易甚至让人深感意外。
朝鲜没有公布其对外贸易的统计数据，但是我们从联合国的数据库中可对它的进出口状况稍作了解。2015年的数据是最新数据，它显示朝鲜在该年的对外贸易总额超过65亿美元,出口额超过马耳他、 塞内加尔、黎巴嫩、古巴和阿富汗等国家。
尽管朝鲜的贸易额不小，但是数据图例显示出它对中国的完全依赖。中国购买朝鲜出口产品的82%，而朝鲜进口产品的85%来自中国。朝鲜也向印度、巴基斯坦和安哥拉出口产品。进口方面，除了中国，平壤也向印度、俄罗斯和泰国购 买商品。
从产品结构来看，朝鲜出口最多的是煤炭，占其出口总额的 35% ,而且全部由中国购买。中国在今年2月宣布达到联合国安理会对朝鲜新一轮制裁确定的进口煤炭年度最高配额，并从2月19日起实施年度暂停自朝鲜进口煤炭措施。
除了煤炭，朝鲜主要出口纺织品：外套、夹克、裤子等。事实上，朝鲜的第二大类出口产品的出口额达到将近1.7亿美元，分别是男性和儿童大衣、外套、帽衫和夹克衫。朝鲜纺织品的第二大买家是西班牙，不过在进口额上与中国差得很远。
虽然出口产品种类不多，但是朝鲜的进口产品种类广泛,进口最多的是化纤面 料、电视、电话、汽车、轮胎、电脑、大豆油或冻鱼等。但是朝鲜最需要的是石油,而它在2015年的主要石油供应商是中国(占62.5%)、 墨西哥（24.3%）、俄罗斯（10%）和 土耳其（2.5%）。不过，朝鲜也出口石油，出口额为6950万美元，其中近一半卖给布基纳法索。
朝鲜外贸的另一个特点是常年赤字，也就是说进口比出口多得多，很多人好奇这个国家如何能够维持这种结构性失衡。分析人士认为，朝鲜的资金来源包括 以下几个因素：中国投资、旅游顺差、侨汇、人道主义援助或者一些国家给予的无息贷款等。（西班牙《国家报》网站）
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