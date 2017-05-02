中国远洋捕捞影响全球渔业

美国《纽约时报》网站4月30日文章，题：中国的欲望将渔业推向边缘。
曾几何时，海洋充满了鲸鱼、鱿鱼和沙丁鱼，人们过着美好的生活。如今，在地球的两端，被烈日炙烤的渔民拖拽着空荡荡的渔网，悲从中来。
现年52岁的马马杜·索是塞内加尔的一名渔民，他指着正在自己独木舟里扑腾的为数不多的小鱼说：“以前，你会打到满满一网的鱼，重得你都很难拖到船上。”
在地球另一边的中国东部，现年75岁的渔民朱德龙(音)看着自己渔网里小手指大的虾和还未长大的黄花鱼，失望地摇了摇头。他说:“在我小时候，很容易就 能钓到巨大的黄花鱼。现在海洋都空了。
联合国粮农组织称，过度捕捞正在使全球海洋渔业资源枯竭，目前全球90%的 渔场已完全开发或面临枯竭。从在白令海捕捞帝王蟹的俄罗斯渔民,到在佛罗里达海岸附近偷捕红鲷鱼的墨西哥渔船，不可持续的捕捞作业威胁到发展中世界数百万人的福扯，他们依赖海洋获得收入和食物。
而拥有庞大人口规模和世界最大深海捕捞船队的中国，对全球海洋的影响尤其 巨大。在令中国附近海域的渔业资源枯竭后，中国渔民正前往更远的海域开发其他国家的渔业资源。
由于当地政府的腐败和执法不力，中国日益壮大的远洋捕捞船队正越来越多地 前往西非海域作业。有专家说，来自中国的远洋捕捞船捕获的鱼类绝大多数来自西非。据估计，其中三分之二的捕捞船作业时都违反了国际或当地有关法律。
中国现在拥有约2600艘远洋捕捞船，仅在2014年至2016年间就增加了 400 艘。根据美国《海洋科学前沿》杂志发表的最新研究报告，这些远洋捕捞船多为大型船只,其一周的捕捞最相当于塞内加尔渔船一年的捕捞量，令西非经济每年蒙受达 20亿美元的损失。
从繁忙的中国港口到塞内加尔海域需要航行1个月。新加坡南洋理工大学研究员张洪洲(音)说，2011年至2015年，中国对国内渔业的补贴总计达近220亿美元，几乎是此前4年补贴总额的3倍。
他说，这个数字还不包括中国沿海城市和省份为支持当地渔业企业而提供的巨 额补贴和减免的税费。
根据绿色和平组织的研究，补贴构成了中国一些渔业企业收入的重要组成部分。中水集团远洋股份有限公司是中国一家大型国企，根据其财务报表，去年该公司获得了 1200万美元的燃油补贴。
绿色和平组织东亚分部全球政策顾问李硕说:“现在，中国的捕捞船队遍布全球， 如果没有这些补贴，这个行业就难以为继。 而对塞内加尔等西非国家来说，其影响是灾难性的。”
塞内加尔是一个拥有1400万人口的贫穷国家，其渔业资源正在萎缩。当地渔民 乘坐手工制作的独木舟与超大拖网渔船竞争，后者长达1英里(约合1.6公里——本报注)的拖网几乎将所到之处的鱼类一网打尽。中国渔船捕获的鱼类大多销往国外，其中许多在美国和欧洲最终被制成鸡饲料和猪饲料。
海洋的回报日益减少意味着塞内加尔渔民的收入直线下降，及其国内食品的价 格上涨,而对大多数塞内加尔人来说，鱼类是其主要的蛋白质来源。
塞内加尔海洋硏究所前所长阿拉萨内·桑巴说:“我们正面临一场前所未有的 危机。如果现在的情况继续发展下去，那么人们为了生存将不得不食用水母。”
谈到全球捕捞作业，中国是无可争议的海洋之王。中国是世界最大的海产食品 出口国，中国人的鱼类消费量占全球总消费量的比例超过三分之一，而且这个数字正以每年6%的速度增长。
如今,中国渔业提供了超过1400万个就业岗位，远远多于1979年的500万个。
张洪洲说:“事实上，中国海域的传统渔场有名无实。对中国来说，确保水产品的稳定供应不仅事关良好的经济形势，还事关社会稳定和执政的合法性。”
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