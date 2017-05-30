外媒析美舰“巡航”南海用意：防东南亚国家与中国太亲近

外媒称，自特朗普总统上任以来，美国军舰第一次开到被中国控制的一个南海岛屿附近，显示美国在一次重要的地区防务会议召开前要对北京采取更加强势的立场。
据美国《外交政策》双月刊网站5月25日文章称，“杜威”号导弹驱逐舰本周驶入了南沙群岛美济礁周边12海里范围内。这是一次期待已久和拖延已久的行动。上一次这样的行动是去年10月份进行的，在奥巴马的约束下早已急躁难耐的美军指挥官们本希望在特朗普上任后没有那么多约束，增加巡逻。
文章称，相反，新政府已经拒绝了军方多次提出的在这一有争议水域进行海上巡逻的要求。
不过，专家们指出，鉴于亚洲一些国家的国防部长和高级军官及美国国防部长马蒂斯将于下个月在新加坡举行会议，美国政府需要拿出行动来，证明它将维护“航行自由”原则。
文章称，在竞选期间和上任之初，特朗普和他的助手们谋划了一条强硬的对华路线。国务卿蒂勒森在其任命听证会上表示，美军将把中国从争议水域和它声索的小岛上赶走。
但是朝鲜及其发展迅速的导弹与核武器计划引起了特朗普政府的注意，使围绕中国在南海强占领土的争端——以及北京对很多岛屿公然军事化——退居次要位置。
尽管特朗普在竞选期间将奥巴马描绘成一个对中国和其他对手软弱的总统，然而他的政府的谨慎外交与奥巴马的政策有些相似。奥巴马政府断定，避免在南海或其他争端中与中国发生全面对抗，可能会从北京得到更多。
文章称，特朗普政府对华政策捉摸不定让美国的伙伴们感到恐慌，削弱了一些东南亚国家的决心，它们担心如果在南海挑战北京，华盛顿会不再支持它们。
很多海洋专家认为，对“航行自由”行动的关注以及公开的谈论是错位的。麻省理工学院中国海洋问题专家泰勒·弗拉维尔说，这些行动只是为了维护各国在国际水域航行的传统权利，“根本没有更多意图，比如遏制中国在南中国海等地的更大野心”。
另据俄罗斯卫星网5月28日文章称，5月25日，美国“杜威”号驱逐舰驶近南海南沙群岛的美济礁。为什么特朗普四个月来一直拒绝派军舰保障南中国海的航行自由，现在却突然同意了呢？
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