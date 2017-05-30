适量多喝咖啡有助降低肝癌风险

英国一个研究团队日前在《英国医学杂志·公开》上发表报告说，每天摄入一定量的咖啡有助降低肝癌风险，并且随着摄入量增加，风险也会降低更多。这支持了之前一些关于喝咖啡可减少患肝癌风险的研究结果。
来自南安普敦大学和爱丁堡大学的研究人员对饮用咖啡和肝癌间的关系进行了探究，团队对此前已有的26项研究所收集数据进行了综合分析，其中涉及超过225万名参与者。此前美国和日本的一些研究认为喝咖啡可减少患肝癌风险。
新研究的结果显示，每天饮用一杯咖啡对应肝癌风险下降20%;饮用两杯咖啡对应的下降幅度达35%;如果饮用多达5杯，对应的下降幅度甚至会达到50%。
据该团队介绍，相关效果对有没有喝咖啡习惯的人都一样，尽管已有数据显示喝咖啡越多，风险下降越大，但对每天喝5杯以上的量，目前还没有太多数据来证实其效果。此外，即便是无咖啡因的咖啡也能带来一定益处，只不过效果不是那么明显。
咖啡对人体健康的影响在学术界一直没有定论。此前，世界卫生组织下属国际癌症研究机构将饮用高温热饮的习惯列为“致癌可能性较高”因素，认为常喝温度在65摄氏度以上的咖啡､茶等热饮有可能引发食道癌。
报告作者之一､南安普敦大学学者奥利弗·肯尼迪说，这项研究结果并不是要鼓励每个人每天喝5杯咖啡，还需要更深入的研究来分析大量摄入咖啡因是否有一些潜在害处，并且已有证据表明某些人群，比如怀孕妇女，应该避免过量摄入这类饮品。
另一位作者､爱丁堡大学教授彼得·海斯说，下一步的研究方向将是通过随机对照试验来进一步确认咖啡饮用量与肝癌风险的关系。(新华社)
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