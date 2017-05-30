中国驻新加坡大使邀请新加坡报业高管到官邸做客 称中新关系发展势头良好

中国驻新加坡使馆网站讯，5月24日，陈晓东大使邀请新加坡报业控股集团（SPH）执行总裁陈庆鏻一行来官邸做客，SPH旗下英文、马来文与泰米尔文媒体集团总编辑兼《海峡时报》总编辑华仁、华文媒体集团主管李慧玲、《商业时报》总编辑黄维光等应邀陪同参加。
陈大使向新方介绍了“一带一路”国际合作高峰论坛特别是习近平主席系列重要讲话有关情况，强调中方将继续坚持“共商、共建、共享”原则，弘扬以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神，通过政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，将“一带一路”建设成为和平、繁荣、开放、创新和文明之路。
陈大使表示，当前中新关系发展势头良好，两国在“一带一路”等框架下的合作前景广阔。中方愿与SPH进一步深化新闻与媒体合作，不断增进两国人民的了解和友谊。
陈庆鏻等高度评价“一带一路”国际合作高峰论坛成果，赞赏中国取得的发展成就，表示愿进一步加强同中方的沟通与交流，为增进两国人民感情贡献力量。
SPH是新加坡最大的报业集团，旗下拥有11家报纸和16家杂志，其中包括《海峡时报》、《联合早报》、《商业时报》等在新加坡和本地区拥有较大影响力的报纸和出版物。
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