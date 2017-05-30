日本色情业黑幕：用壮汉胁迫女性拍片 只给微薄报酬

很多怀揣明星梦的日本年轻女性被迫拍摄色情影片，不少受害者因此受到精神损害甚至自杀，政府已经决定采取行动。
据埃菲社5月26日报道，一个受害者讲述了发生在她身上的真实故事。那年她只有23岁，梦想成为一名歌星。一天当她走在东京一个繁华街道时被一名男子拦下。这名男子认为她非常有成为明星的潜质，并提供了一份模特工作。殊不知，在她接受的那一刻已经落入了一个犯罪组织的陷阱。这个犯罪组织在日本欺骗了上千名年轻女性并胁迫她们拍摄色情影片。
这名受害者被迫在2013年拍摄了色情影片。虽然她多次试图清除片源，但是这些影片还是在互联网上广为流传。虽然色情影片行业在日本扎根已深，但有越来越多的女性是非自愿拍摄影片，这一现象已经引起日本政府的关注。经过再三考虑，政府最终下定决心采取行动。
这名受害者在接受媒体采访时表示：“我原以为这是实现梦想的机会。”她的噩梦从一次试镜开始。犯罪组织骗她拍摄了一组裸体照片，并表示仅此一次，而且这些照片将刊登在知名色情杂志上。
后来所谓的“模特公司”再次约她拍摄照片。但到了拍摄现场，她才发现自己被数名壮汉团团围住，最终被迫接受拍摄色情影片。但她仅获得了微薄的报酬。
这名受害者表示，一切发生得都太突然。她起初表示反对，但是犯罪组织表示这是开启歌星生涯的最佳途径，最终她不得不接受。
如今这名受害者专门在社交网站上注册了账号，以提醒年轻女孩不要受到色情行业的诱骗和侵害。
报道称，日本庞大的色情行业涵盖电视台、唱片业、出版社和制片业等多个领域，仿佛一台吃人的机器，把那些怀揣明星梦的年轻人剥削到骨头渣都不剩。
一个致力于帮助性交易行业受害者的非政府组织的发言人表示，上述问题在日本存在已久，但是直到现在才引起重视。今年以来，这个位于东京的组织已经收到超过40名受害者的求助。求助人数已经从2012年的只有一人增加到2016年的上百人。受害者往往是18岁至25岁的年轻女性，但也有5%是男性。
另一个人权组织表示，一名年轻女性受害者因为无法承受自己拍摄的色情片被肆意传播，而选择自杀。很多受害者都为自己的经历感到羞耻，但他们根本没有意识到自己是受害者，而把所有罪责都归结到自己身上。
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