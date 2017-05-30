印度日本拟推“自由走廊”抗衡“一带一路”

为对抗中国在非洲大陆日益增长的影响力，印度总理莫迪5月23日力推计划与日本和美国联合开发的“亚非增长走廊”。
据《印度快报》网站5月24日报道，非洲开发银行第52届年会在印度古吉拉特邦首府甘地讷格尔举行，莫迪对来自非洲54个国家的参会代表说：“印度正与美国和日本携手合作，支持非洲发展。”
莫迪在这场同样有日本官员参加的活动上说：“我很乐意回顾在我访问东京期间和安倍晋三首相的深入会谈。我们讨论了对改善各个国家增长前景的承诺。在联合声明中，我们提到了亚非增长走廊，并且提议和非洲兄弟展开更深入的对话。”
在印度努力说服非洲国家之际，中国在这片土地上的投资正在不断增长。
5月22日于非洲开发银行甘地讷格尔峰会上发布的《2017年非洲经济展望》中说：“尽管中国经济增速放缓，对石油和矿产的需求也在不断减少，但中国对非洲的投资仍在增长。”2016年，中国企业宣布的在全非境内的绿地项目投资额超过300亿美元。
印度、日本和美国表现出的对非洲大陆的兴趣可能会让那几个对中国经济增速放缓表示担忧的非洲国家放心。中国是非洲产品的主要消费者，在非洲全球出口总额中占有很大比重。
莫迪同时指出，印度和非洲之间的贸易正在不断增长。他说：“印度和非洲2015至2016年的商品贸易额要比印度和美国的高。”
莫迪说，他的政府已经将非洲视为印度在制定外交和经济政策时“最先考虑的对象”。
据美国之音电台网站5月24日报道，5月22日到5月26日，来自54个非洲成员国和20多个域外成员国的代表聚集在甘地讷格尔，参加非洲开发银行年会。
在5月23日的演讲中，印度总理莫迪指出了非洲对印度的重要性。他说：“非洲是印度外交和经济政策的重中之重。”他还说，作为印度总理，他几乎走遍了非洲的每一个国家。
印度与非洲的关系历史悠久，目前又进入了一个新阶段。印度与非洲大陆的贸易额每五年翻一番。印度与非洲的贸易额，虽然比不上中国，但是已经超过了日本和美国。
美媒称，5月22日到26日，第52届非洲发展银行大会首次在非洲之外的印度举行。这次大会不仅将加强印度与非洲的接触，印日还将讨论携手推动从亚太延伸到非洲的“自由走廊”计划。分析人士说，通过这项计划，印日试图平衡中国提出的连接欧亚和非洲的“一带一路”倡议的影响。
据美国之音电台网站5月24日报道，印度与非洲的关系历史悠久，目前又进入了一个新阶段。《印度斯坦时报》称，在非洲，印度虽然比不上中国，但已经成为比日本和美国更大的贸易伙伴。但这次大会也反映了印度的担心——印度担心在美国影响力下降，而中国的影响力上升的同时，印度在非洲“后院”的经济和军事联系上做得不够。北京提出的“一带一路”倡议更是让新德里觉得必须在非洲发挥更大的影响力，非洲东部和南部地区对印度具有非常的地缘政治利益。
报道称，在参加这次大会的代表中，最引人注目的是日本财相麻生太郎率领的日本政府代表团，日本将与印度讨论携手推动从亚太延伸到非洲的“自由走廊”计划。“自由走廊”计划是通过修建基础设施来进一步推动亚洲、非洲和中东的贸易和投资，去年11月，印度总理莫迪访问东京时，日本首相安倍晋三宣布将推动这项计划，印度财长贾特里不久前访日时再次提出这个合作议题。
《印度经济时报》5月16日的一篇报道指出，所谓的“自由走廊”计划，是日印携手在非洲、伊朗、斯里兰卡和东南亚国家兴建多个基础建设项目，以平衡中国的区域影响力。目前，新德里和东京都有打算投资东部非洲的基础设施和能力建设项目。日本将加入印度在伊朗重要战略港口恰巴哈港的扩建以及毗邻经济特区的开发计划。在斯里兰卡东部，两国则有意投入战略要地亭可马里港的扩建项目，同时还可能共同开发位于泰缅边界的达维深海港。现在，印度、日本已经开始各自的基础设施发展项目。
5月24日，日本和印度将分别在非洲发展银行大会的分会场与非洲开发银行成员国开会，商讨联合参与当地基础设施与能力建设的开发计划。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost